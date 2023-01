Miguel Ángel Silvestre siempre ha sido muy reservado en su vida personal. El reconocido como 'Mejor Actor Nacional' del 2022 por la revista Esquire no es muy dado a aparecer en la prensa del corazón pese al innegable tirón con el que cuenta. Para saber cuál es el estado sentimental del castellonense tendríamos que basarnos en alguna pista ofrecida en un viaje reciente a Londres junto a varios amigos, entre los que no faltó una amiga con la que se le ha relacionado sentimentalmente.

Hablamos de la artista y arquitecta, Casilda López Quesada, con la que Silvestre compartió momentos muy cómplices en Londres, de los que dejó constancia fotográfica en sus redes sociales. A su regreso a España, Miguel Ángel Silvestre no eludió hablar sobre esta nueva relación.

De momento, parece que los tiros no van por el romance sentimental, si tenemos que seguir a pies juntillas las declaraciones del actor. "Cas (Casilda) es amiga mía", se apresuraba a aclarar Silvestre, súper orgulloso de la trayectoria profesional de su buena amiga: "Ha conseguido entrar en el despacho de arquitectura más prestigioso del mundo, que es el despacho de Norman Foster y es mi amiga. Y disfruto de ella como disfruto de cualquiera de mis amigos", comentaba el actor.

Cuestionado por la posibilidad de rehacer su vida en pareja, el de Castelló afirmaba lo siguiente: "La verdad que lo digo muchas veces pero confío en que la vida te pone lo que te tiene que poner en cada momento. Siento que estoy a puntito de estar preparado. Ojalá pronto, pero de momento estoy muy feliz".

Las novias de Miguel Ángel Silvestre

El actor, que el próximo mes de abril cumplirá 41 años, no tiene hijos, pero sí sobrinos con los que no duda en inmortalizarse frecuentemente y con los que mantiene una estrecha relación. Pese a no contar a día de hoy con descendencia, sí han sido varias las novias que ha tenido ‘El Duque’, siendo a día de hoy uno de los ‘solteros de oro’ de la farándula patria.

Belén López

La actriz sevillana, 12 años mayor que Miguel Ángel Silvestre, fue la primera pareja conocida del actor. Ambos se conocieron rodando la película ‘La distancia’ (imagen), y siguen siendo amigos a día de hoy, pese a que como pareja la relación no se extendió demasiado en el tiempo.

Blanca Suárez

También compañera de profesión, Blanca Suárez fue de la mano de Miguel Ángel Silvestre durante unos tres años, aproximadamente desde 2011 hasta 2014. La madrileña de 34 años, a quien también se ha relacionado con los actores Joel Bosqued y Mario Casas, apareció en la gran pantalla junto al de Castelló en películas como The Pelayos o Los amantes pasajeros de Pedro Alodóvar. Como curiosidad, fue Silvestre quien regaló a Blanca Suárez el perro que actualmente vive con la actriz: Pistacho. Parece que en la actualidad no son precisamente amigos.

Albania Sagarra

Entre 2017 y 2018, el actor comenzó a salir con Albania Sagarra. Ambos coincidieron en la ciudad de Los Ángeles y tras la ruptura la joven actriz española hablaba en estos términos de s expareja: “Quería aclarar que Miguel Ángel y yo ya no estamos juntos. Ha sido un gran amigo, un maestro... tuvimos una relación muy bonita, pero ahora mismo estamos viviendo dos trayectorias muy diferentes". Además, la joven quiso dejar claro que entre ellos sigue existiendo una bonita amistad: "Él me inspiró a ser mejor actriz, mejor artista y, sobre todo, mejor persona, así que por eso estoy eternamente agradecida. No le tengo ningún tipo de rencor, somos amigos. Él es amigo de mis padres, de mi familia entera y le quiero muchísimo. No ha pasado nada, pero quería aclarar ya la situación. Le deseo lo mejor".

Patricia Guirado

Con la modelo y actriz que actualmente cuenta con 24 años de edad Patricia Guirado fue la siguiente mujer con la que se vinculó a Silvestre. De hecho, se publicaron imágenes que ponían de manifiesto esta relación. Sobre la estadounidense el de Castelló solo afirmó esto: “Es muy linda, muy cariñosa y es muy buena amiga mía”. Guirado mantendría una relación en la actualidad con el hermano de Mario Casas, Óscar.

Claudia Ruiz

La siguiente relación confirmada de Miguel Ángel Silvestre fue la que mantuvo con Claudia Ruiz, una amiga de Anita Matamoros. Ambos fueron pillados por la calle muy acaramelados, pero todo apunta a que su vínculo no tardó en romperse.

Andrea Sesma

El pasado mes de mayo el actor era pillado en actitud más que cariñosa con una mujer rubia, que tampoco era desconocida para los medios de comunicación: se trataba de la influencer Andrea Sesma, de 28 años, expareja y madre de los dos hijos del delantero del Athletic Club de Bilbao Iker Muniain. Silvestre se dejó ver con ella paseando por las calles de Madrid entre besos y abrazos. La bilbaína Andrea Sesma rompía su relación con el futbolista navarro hace poco más de un año tras casi una década juntos. Se casaron en 2017 en Bilbao y fruto de su relación nacieron sus dos hijos: Iker, de siete años y Claudia, que este año cumplirá cuatro.