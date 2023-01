Carlos Latre es conocido como el hombre de las mil caras. Nacido en Castelló hace 43 años, este humorista, showman, actor, presentador e imitador es uno de los rostros más populares a nivel nacional. Su espectáculo cuelga el ‘no hay billetes’ allá por donde pasa. En la actualidad está deslumbrando en Barcelona con ‘One Man Show’ y posteriormente acudirá también a Madrid. También pasará por Valencia, Alicante o Vila-real. ¿Y Castelló? No puede. Al menos eso se extrae de sus declaraciones a este periódico.

El castellonense, que provocó las carcajadas del público este miércoles en el Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner de Vila-real, se mostró triste tras el espectáculo –un sentimiento nada habitual en uno de los humoristas con mayor proyección del momento-, por no poder actuar en su ciudad natal, Castelló. El imitador, que actuó dentro de los por el 50º aniversario del nacimiento de Porcelanosa, lamentó que no haya tenido opción de actuar en la capital de la Plana: “La de Vila-real ha sido la única posibilidad que he tenido por ahora de actuar en la provincia, porque al final no ha habido manera de venir al Auditori de Castelló y, por tanto, es lo más cerca que he estado de mi ciudad, porque ya te digo que ha sido imposible”.

Cuestionado por los motivos de esta sorprendente circunstancia, Latre arguyó lo siguiente: “Lo hemos intentado de todas las maneras posibles, pero en palabras textuales de responsables del Auditori de Castelló es que el espectáculo no es del interés del Auditori, así que imagínate, iré a València, a Alicante y he venido a Vila-real, pero en mi ciudad, Castelló, será el único lugar de España en el que no podré actuar”.

Latre sí reconocía por último estar contento al menos de haber hecho disfrutar a los invitados al citado acto en Vila-real: “Estoy muy contento de haber estado en Vila-real, donde me han recibido con los brazos abiertos, incluso con pena porque se quedó gente sin poder obtener una entrada, de manera que veremos de qué forma podemos arreglarlo viviendo otra vez aquí”. La expectación generada por su figura se demuestra en que las invitaciones para el acto se agotaron en una hora y media.