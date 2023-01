La gala de los premios ESLAND 2023 fue sin duda la protagonista del fin de semana en el mundo de internet y las redes sociales. Este evento, que ha celebrado este año su segunda edición, es el que premia a los creadores de contenido de la comunidad hispanohablante, es decir, todos los grandes exponentes de Twitch, YouTube y las diferentes plataformas de internet.

Su página web oficial afirma que: “El cine tiene los Oscars, la música tiene los Grammy y la creación de contenido tiene los ESLAND”, y por la repercusión que tuvo el evento, no hay duda de que esta es la mejor manera de definirlo.

Por su alfombra 'roja', que en este caso es azul, pasaron los protagonistas más destacados y con más seguidores de mundo de internet, Ibai Llanos, TheGrefg, IlloJuan, Spursito y muchos más representantes del público sudamericano y español.

La primera edición de los ESLAND tuvo lugar en Barcelona, concretamente en el Palau de la Música Catalana. Allí tuvo especial protagonismo Ibai Llanos, quien se llevó uno de los premios más destacados, el de ‘Streamer del Año’, galardón que ha vuelto a ganar este año. Pero esta vez lo ha recibido en Ciudad de México, que es donde se ha celebrado la segunda gala de la segunda edición.

Reconocimiento para Nacho Amela

Uno de los premios con más caché de la gala era el galardón que se otorgaba al 'Mejor talk show del año', y este reconocimiento se lo llevó 'The Wild Project', un proyecto de Jordi Carrillo, más conocido como Jordi Wild.

Su consolidado y exitoso programa cuenta con la colaboración activa del castellonense Nacho Amela, que como él mismo comentó a Mediterráneo tiene diferentes tareas en 'The Wild Project': "Mis funciones se centran en la realización, la edición e incluso las miniaturas de los vídeos, pero en algunos momentos Jordi también me introduce en las entrevistas y me pide la opinión en algunos temas concretos".

Se podría considerar que Nacho es la mano derecha de Jordi Wild, y por tanto tiene un papel importante que también ha sido reconocido con el ESLAND 2023.

Cabe mencionar que este año el equipo de 'The Wild Project' no pudo acudir presencialmente a la cita por unos problemas personales de Jordi Wild, pero si se conectó en directo para recibir el galardón.

Todas las categorías y sus ganadores