Polifacético. Esa podría ser, a primera vista, una definición perfectamente válida para el joven de 24 años que representará a la provincia de Castellón en la próxima edición de Mister España, a finales de mayo y principios de junio de este 2023.

Daniel Sow nació en València, pero ha establecido su casa y su proyecto de vida en Castelló, la ciudad a la que llegó hace seis años para estudiar en la UJI Criminología y Seguridad, aunque a este aspirante a Hombre del Año la vocación le llama a otros menesteres que convertirse en un CSI a la española.

Por supuesto, el mundo de la moda está entre sus prioridades. No se explicaría de otro modo que a principios de año decidiera aceptar la propuesta de la delegación castellonense de Mister España para competir por ser elegido el hombre más guapo del país en la gala que se celebrará, como apuntábamos anteriormente, a mediados de año en Tenerife (Costa Adeje).

50% español, 50% senegalés

Además de lo imponente de una percha que observa el mundo a casi 190 centímetros de altura, lo exótico de sus rasgos, «producto de la mezcla de madre valenciana y padre senegalés», explica Daniel, es uno de sus puntos fuertes para convencer al jurado, ante el que tendrá que lucir, además de un buen cuerpo y una buena puesta en escena –con traje de castellonero incluido–, una personalidad atrayente y una buena dosis de seguridad en sí mismo. Y de eso Daniel va sobrado.

Pasión por la bolsa

Y es que sin esas características no podría hacer frente al día a día en lo que es su principal actividad profesional en la actualidad: broker. Daniel Sow ha hecho gala de físico en una agencia de publicidad, y también de simpatía y responsabilidad en el mundo de la hostelería, primero detrás de la barra en populares garitos como Budha o Mambo y después en tareas de dirección en locales de ocio nocturno.

“Tengo un máster de Dirección Financiera y desde los 19 años estoy metido en este mundo: investigar acciones, inversiones en bolsa…”

Pero su verdadera pasión es la economía. “Tengo un máster de Dirección Financiera y desde los 19 años estoy metido en este mundo: investigar acciones, inversiones en bolsa…”, explica Dani, que no solo aconseja a clientes desde la empresa en la que trabaja en modo remoto: “También arriesgo mi patrimonio”.

En los próximo meses, al mismo tiempo que sigue haciendo gala de su buen olfato financiero Daniel tiene la tarea extra de preparar su cuerpo (y su mente) para la exigente competencia de Míster España.

¿Una nueva vía profesional?

Sabe que la cita en la que tomarán parte los chicos más guapos de España es otra puerta que se abre para explorar un camino, el de la moda, "en el que no me había centrado demasiado" pero que le gusta y, ¿por qué no?, podría significar la apertura de una nueva vía profesional. "Soy ambicioso y voy a por todas", recalca Daniel Sow, quién sabe si el próximo referente español de la belleza masculina. Suerte.