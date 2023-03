Los 20 años de Carmen Arrufat están muy bien aprovechados. La actriz de Castelló, que llegó a estar nominada a los Premios Goya del 2020 como actriz revelación por su interpretación en la película La inocencia siendo una adolescente ha proseguido con paso firme su carrera delante de las cámaras. Con solo 16 ya hizo las maletas para ‘emigrar’ a Madrid desde la capital de la Plana y en septiembre de 2020 estrenó la serie de Televisión Española HIT, donde realizó uno de los papeles protagonistas y donde conoció a su actual pareja, el también actor Oriol Cervera. También ha aparecido en otras producciones de éxito como Élite, Diarios de Cuarentena o Todos mienten.

La actriz, que se encuentra en la actualidad rodando una nueva temporada de Élite, la popular serie de Netflix, atendió a la revista Hola para repasar su vida personal y profesional. Carmen Arrufat repasó en su día en Mediterráneo el porqué de su vocación como intérprete: “Aunque era muy tímida, en una gincana de La Pobla Tornesa, donde veraneo, me disfracé de Nicki Minaj. Me vestí de leopardo, con peluca rosa y cuatro mil calcetines en el pecho y el culo. Monté tal espectáculo que al acabar mi madre me dijo que me apuntara a teatro”. Con solo 11 años ya fue capaz de realizar esa primigenia actuación, y hoy, nueve años después, da vida al personaje de Sara en Élite: “Estoy disfrutando un montón porque hay muy buen ambiente y eso se refleja en la serie, el corazón que le ponemos todos”.

Le preguntan en la revista Hola por las escenas subidas de tono en las que aparece en la producción de Netlix: “La verdad es que me he librado bastante, pero alguna caía. Siempre da un poco de vergüenza hacerlas, pero tenemos una figura de coordinador de intimidad. Con ella es todo tan fácil… Todo el pudor que te puede dar, se te pasa”.

Aparecer en una serie como Élite ha catapultado la fama de esta joven actriz castellonense: “Obviamente, he tenido cambios. Creo que, más que cambio de vida, he tenido un cambio de mentalidad y no ha sido con Élite sino, más bien, cuando vine a Madrid por primera vez e hice Hit”. Carmen afirma que fue precisamente este cambio desde Castelló, tras acabar el Bachillerato en Carmelitas, a la capital de España lo que más le marcó: “Tenía 16 años y vine sola, aunque mis padres me apoyaron mucho. Se fiaban mucho de mí. No tenían tanto miedo de que se me fuese la pinza y empezara a salir”.

Sobre la relación que mantiene desde hace casi tres años con el también actor Oriol Cervera reconoció lo siguiente: “Es maravilloso como pareja y como persona es muy transparente”. Ya en la faceta profesional –recordar que ambos se conocieron en un rodaje-, le cuestionaron sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos: “Me encantaría. De hecho, hace poco hicimos un reportaje y fue precioso”.

Para acabar le preguntaron en la citada entrevista por los proyectos de futuro. Esto contestó: “Ahora vamos a rodar la segunda temporada de Todos mienten. También acabamos de estrenar la tercera temporada de Hit”. Admite por último que su deseo una vez concluya con estos rodajes es el de repetir en la gran pantalla: “Lo que me apetece ahora es hacer cine. Me gustaría hacer como otra peli de autor como La Inocencia. Un producto con mimo, con cuidado, como La Inocencia”.