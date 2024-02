Nadie ha quedado indiferente al tema musical que España llevará a Eurovisión. La canción 'Zorra' interpretada por el grupo valenciano Nebulossa fue la ganadora del Benidorm Fest 2024 el pasado fin de pasada, un tema que ha suscitado mucha polémica tanto por la letra como por los cantantes que la han interpretado.

Así, lejos de mantenerse al margen de los temas de actualidad, muchos han sido los influencers, actores, cantantes y personajes públicos de nuestro país que han dado si opinión con respecto a este tema que además tiene encendidas a las redes sociales.

Nebulossa, a Eurovisión con 'Zorra

Ya tenemos artistas y canción para Eurovisión, que se celebrará en mayo en la localidad sueca de Malmö. Favoritos desde el primer momento, el dúo Nebulossa y su canción 'Zorra' se han alzado con la victoria en el Benidorm Fest y serán ellos -María Blas y Mark Dasousa, matrimonio desde hace 2 décadas y peluqueros- los que representen a España en la próxima edición del Eurofestival.

Empodera a la mujer

Un tema que se ha convertido ya en viral y que empodera a la mujer, pero cuya letra -y título, que para muchos es un insulto- ha desatado una gran polémica. Mientras Nebulossa defiende que quieren acabar con el sentido peyorativo de la palabra "zorra" y aseguran que les dan exactamente igual las críticas, nuestras celebrities, lejos de mojarse, se hacen los despistados cuando les preguntamos por la próxima canción de España en Eurovisión.

María Pombo se pronuncia sobre el tema

María Pombo, feliz tras el primer viaje a Disneyland París de su hijo Martín, que reconoce que no ha escuchado la canción y cree que tendría que escucharla "para entenderlo" ha dejado entrever que no le parece muy bien que se use la palabra 'Zorra': "Bueno, es que ya sabemos que estamos muy modernos últimamente, o sea que ya no me sorprende nada".

Más comentarios

"No he escuchado mucho y prefiero no opinar de lo que desconozco" ha afirmado el influencer Tomás Páramo, que no ha tenido problema en dar su opinión y admitir que "esta terminología no me parece bien la verdad". "Es un poco llamativo que vayamos a Eurovisión con una canción que se llama así, pero quizá tendría que escuchar la canción entera para juzgarla" confiesa, en la misma línea que su mujer María García de Jaime: "La verdad que no la he visto todavía, tendré que verlo para... no puedo opinar porque no la conozco, así que prefiero no opinar".

La opinión de David Broncano y Leticia Sabater

Tampoco David Broncano ha querido mojarse sobre 'Zorra' ya que, recién llegado a Madrid tras una breve escapada, se desmarca de la canción: "No la he visto ni escuchado, he estado a otra cosa todo el fin de semana. No he visto nada vamos".

Leticia Sabater, esquiva y muy seria, ha preferido mantenerse al margen a pesar de que muchos de sus temas también han traído una gran controversia: "Tengo mucha prisa de verdad, y no tengo ni idea, en serio. Paso, no tengo ningún interés por opinar, de verdad. Acabo de venir de viaje, no estoy pensando en nada, además, es que no lo sé, si te digo la verdad créeme que no tengo ni idea. No lo he visto y no puedo hablar sin verlo" ha asegurado.