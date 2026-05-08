Ciclismo
El francés Paul Magnier estrena la maglia rosa del Giro tras un esprint accidentado
EFE
Madrid
El francés Paul Magnier (Soudal Quick Step) ha estrenado la 'maglia' rosa de líder de la 109ª edición del Giro de Italia al imponerse en un reducido esprint filtrado por una numerosa caída en la primera etapa disputada en tierras búlgaras, entre Nessebar y Burgas, con un recorrido de 147 kilómetros.
Caos final en la recta de meta, en la que salió ileso Magnier, capaz de imponer su velocidad punta para ganar la primera etapa y enfundarse la 'maglia' rosa con un tiempo en meta de 3h21:07, por delante del danés Tobias Lund Andresen (Uno X) y el británico Ethan Vernon (NSN).
Este sábado la segunda etapa tendrá lugar entre Burgas y Veliko Tarnovo, de 221 kilómetros.
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