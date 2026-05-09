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El uruguayo Guillermo Thomas Silva, nuevo líder del Giro tras imponerse en la segunda etapa

El charrúa se impone al alemán Florian Stork, segundo, y al italiano Giulio Ciccone, tercero

Guillermo Thomas Silva.

Guillermo Thomas Silva. / EFE

EFE

Madrid

El uruguayo Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team) se convirtió en el nuevo líder del Giro de Italia, tras imponerse al esprint en la segunda etapa de la ronda transalpina disputada este sábado entre las localidades búlgaras Burgas y Veliko Tarnovo.

Silva, que invirtió un tiempo de 5h 39:25 en completar los 221 kilómetros del recorrido, impuso u mayor punta de velocidad en los metros finales para imponerse al alemán Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team), segundo, y al italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek), tercero.

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