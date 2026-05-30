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Ciclismo

Giro de Italia, etapa 20: Gemona del Friuli - Piancavallo, en directo

Los ciclistas del Giro de Italia afrontan hoy la 20ª etapa.

Los ciclistas del Giro de Italia afrontan hoy la 20ª etapa. / LUCA ZENNARO / EFE

Redacción

El Giro de Italia encara su 20ª etapa, que se disputa entre Gemona del Friuli y Piancavallo sobre un recorrido de 200 kilómetros. Será la última oportunidad para los escaladores la víspera de la entrada triunfal en Roma.

En el trayecto, tres puertos: Clauzetto (de tercera categoría, con 6,8 kilómetros al 5,6% de desnivel medio) y la doble subida a Piancavallo (de primera, con 14,5 kilómetros al 7,8%).

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En la cima final quedará definida la foto del podio del Giro 2026.

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