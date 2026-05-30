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Giro de Italia

Vingegaard firma en Piancavallo su quinto triunfo para sentenciar el Giro de Italia

El danés suma el quinto triunfo con su habitual superioridad, con un ataque a 9,8 km de la cima de Piancavallo que no pudieron contestar sus rivales

El ciclista danés Jonas Vingegaard.

El ciclista danés Jonas Vingegaard. / LUCA ZENNARO / EFE

EFE

Madrid

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) se ha impuesto en solitario en la vigésima etapa del Giro de Italia, disputada entre Gemona del Friuli y Piancavallo, de 200 km, y ha logrado su quinta victoria en la presente edición a una jornada de proclamarse vencedor final en Roma.

Vingegaard sumó el quinto triunfo con su habitual superioridad, con un ataque a 9,8 km de la cima de Piancavallo que no pudieron contestar sus rivales. La 'maglia' rosa besó el manillar con la foto de su familia con un tiempo de 5h.03,55, a una media de 39,6 km/h.

El Giro queda sentenciado a falta de la última etapa. Vingegaard subirá a la cúspide del podio, seguido del austríaco Felix Gall (Decathlon) y del australiano Jai Hindley (Red Bull Bora).

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Este domingo se disputará la vigésima primera y última etapa del Giro, con salida y llegada en Roma, jornada llana ideal para los velocistas tras la cual se proclamará al campeón de la edición de 2026 de la carrera rosa.

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