«El sector sanitario puede reducir sus emisiones hasta en un 64%»

40.000 afectados

Emilio Sánchez, presidente de la Sociedad Española de Nefrología (SEN), ofreció nuevos prismas de la situación. “Los médicos, en mi opinión, tenemos mucho por hacer, especialmente informar mejor. Habría que difundir la idea de la importancia de la prevención, porque no hay diálisis más sostenible que la que no se hace. Además, el diagnóstico precoz también es importante, porque si diagnosticamos pronto, podremos tratar pronto. Y la prueba cuesta solo 90 céntimos. Hay estudios que señalan que, si el tratamiento empieza en el momento adecuado, el comienzo de la diálisis puede retrasarse hasta 27 años. Y no es un avance menor, porque como ya se ha citado consume el 4% del presupuesto, y eso que apenas afecta a 40.000 personas de los 48 millones de somos”.

El presidente de la SEN ligó también la evolución de la ERC con el clima. “Si la diálisis es inevitable, convendría apostar por diálisis peritoneal, porque resulta mucho más sostenible y asequible que la hemodiálisis: consume un 80% menos agua, y España es un país en riesgo de desertificación. Finalmente, creo que el trasplante es la mejor solución en todos los pacientes compatibles, y España es líder mundial”.