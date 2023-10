Grant Dalton: 'Louis Vuitton regresa a la Copa América como patrocinador'

¿Cómo va la aclimatación en Barcelona?

La ciudad ha estado en decadencia tras los juegos olímpicos y la Copa América es una forma de salir del declive. Nuestro evento atrae turismo a Barcelona y está haciendo que todas las administraciones trabajen juntas. La otra cosa que he aprendido en estos meses es que a medida que el patrocinio crece también se atrae más patrocinio.

Barcelona siempre dice que quieren hacer la mejor edición: ¿tiene posibilidades de acoger la siguiente?

Responderé hablando de Vilanova y sobre todo sobre la experiencia que hemos extraído. Lo primero, que no podemos controlar la meteorología y, en segundo lugar, que no promocionamos lo suficiente el evento en Barcelona y Catalunya.

¿Falló el público?

Vilanova estaba lleno sobre todo de personas del municipio. Una de las cosas por las que seremos juzgados es que atraigamos el máximo de personas de fuera de Barcelona. Pero para mí Vilanova fue una advertencia y debemos trabajar mejor para gustar al público, sin dar por sentado que la gente conoce la Copa América. A eso nos debemos dedicar en los próximos meses.

¿Entonces tomará la decisión más adelante?

Yo no tomaré la decisión, será primero la ciudad. Lo que está claro es que no tardaremos un año en decidirlo como la otra vez. Soy un poco supersticioso, primero tenemos que ganar y, si lo hacemos, anunciaremos antes el emplazamiento porque da seguridad a los espónsors, a los equipos y a la comunidad de la cita.

¿Y esto será?

Si ganamos, anunciaremos bastante rápido el lugar porque no perderemos el tiempo en debates. Cualquiera que pueda ser la ciudad elegida, empezaremos a negociar con ella en mayo o junio del año próximo.

Hablaba de espónsors hace un momento

Tengo un anuncio importante: Louis Vuitton regresa a la Copa América como patrocinador. Ellos han tenido un papel histórico desde 1993. Se trata de una marca prestigiosa que hace las cosas bien: no solo patrocinarán las series de los aspirantes sino también la competición final y esto es una novedad.

¿Ha sido difícil recuperarlos?

Sí, unos meses. La colaboración con Vuitton es buena para la ciudad, para la Copa, para los otros espónsors. Ayudará al ecosistema y en diciembre anunciaremos otro espónsor, estamos teniendo mucho éxito. Su regreso es resultado directo de la celebración en Barcelona, no subestimemos el valor que tiene para la marca que la Copa América sea aquí.

¿Se cumplieron las expectativas en Vilanova?

Sí, aunque la meteorología fue nefasta y es difícil hacer valoraciones cuando tienes tan mala suerte. Si comparamos un evento de tres días con otro de dos meses y medio hay mucha diferencia.

A cinco semanas para Jeddah, ¿Cómo afecta el conflicto de Oriente Medio?

Tenemos nuestra propia empresa de seguridad con gente destinada en la zona que nos da un informe diario. Los barcos se han enviado o están a punto de hacerlo pero, quién sabe.

No se ha decidido aún

Si fuera hoy, la regata se estaría haciendo, pero en cinco o seis semanas no sabemos qué pasará. En Arabia Saudí están muy convencidos de que se haga y nosotros también. Es la primera regata relevante que se ha celebrado nunca en el Mar Rojo, aunque somos conscientes de la situación y estamos horrorizados con lo que está sucediendo en Israel y Gaza.

El equipo americano no quiere ir, ¿Han tomado alguna decisión?

Si nuestra seguridad no desaconseja ir, acudiremos. Si hubiera riesgo, no. Pero si tomamos una decisión razonada y un equipo opta por no desplazarse a Jeddah, será penalizado.

¿Habrá muchas sorpresas en los AC75 que se están diseñando?

No lo sé, pero las nuevas embarcaciones son mucho más veloces que en la edición anterior. No sé qué apariencia tendrán pero serán mucho más espectaculares.