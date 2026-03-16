La Inteligencia Artificial y el futuro del empleo: ¿Destrucción o creación?

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La IA está transformando la forma en que vivimos, en la que trabajamos. Desde la automatización de tareas rutinarias hasta la capacidad de realizar análisis complejos, la IA está reconfigurando el panorama laboral. Este cambio no es solo tecnológico; también es social y económico. La pregunta que surge es: ¿quién se beneficiará de esta transformación y quién se verá perjudicado?

En este contexto, distintos estudios alertan de que la inteligencia artificial no solo transformará el empleo, sino que podría intensificar desigualdades existentes. Según el Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa”, el impacto de la IA será desigual y afectará especialmente a los trabajadores con menor cualificación.

Para Juan Gabriel Rodríguez, catedrático de Economía en la Universidad Complutense de Madrid, en el sector sanitario, un médico podría ser sustituido por un algoritmo capaz de procesar síntomas y devolver un diagnóstico. Pero lo más probable es que el profesional utilice esa herramienta para hacerse una composición de lugar y un primer análisis y, a partir de ahí, aplique su juicio y su experiencia para dar un diagnóstico.

Los estudios indican que la automatización y la IA están aumentando la desigualdad en el mercado laboral. En esta línea, el Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa” advierte de que la digitalización puede ampliar la brecha entre trabajadores cualificados y no cualificados si no se acompaña de políticas de formación adecuadas. Esto plantea un desafío importante: la necesidad de adaptar nuestras habilidades y conocimientos a un entorno laboral en constante evolución. La polarización del empleo es un fenómeno observable en muchos sectores. Por un lado, los trabajadores altamente cualificados están en una posición favorable, ya que pueden utilizar la IA para mejorar su productividad. Por otro lado, aquellos en empleos de menor cualificación están experimentando una presión a la baja en sus salarios y condiciones laborales. Esta dinámica crea una brecha creciente entre los que tienen acceso a la educación y la formación necesarias y aquellos que no.

Para afrontar los desafíos que presenta la IA, es fundamental replantear nuestro sistema educativo. La educación tradicional, a menudo rígida y desactualizada, debe evolucionar para preparar a las nuevas generaciones para un mercado laboral que exige habilidades tecnológicas y adaptabilidad. Por eso, la formación continua es esencial en este nuevo contexto. No se trata solo de obtener un título universitario, sino de desarrollar una mentalidad de aprendizaje constante. De hecho, la Fundación ”la Caixa” subraya que la capacitación a lo largo de la vida será clave para adaptarse a los cambios tecnológicos y evitar la exclusión laboral.

Juan Gabriel Rodríguez, catedrático de Economía en la Universidad Complutense de Madrid y autor del estudio «El impacto de las nuevas tecnologías en la desigualdad salarial en España», impulsado por el Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa”. © Fundación ”la Caixa”



Integración de la tecnología en la educación

La integración de la tecnología en el aula es crucial. Los estudiantes deben aprender a utilizar herramientas digitales y comprender cómo la IA puede ser aplicada en sus futuros trabajos. Esto no solo les dará una ventaja competitiva, sino que también les permitirá adaptarse a las nuevas demandas del mercado laboral.

A pesar de que los jóvenes son considerados nativos digitales, enfrentan desafíos únicos en el contexto de la IA. La falta de experiencia y la necesidad de habilidades específicas pueden dificultar su inserción en el mercado laboral. Pero ante todo, es importante reconocer que no todos los jóvenes tienen las mismas oportunidades de adquirir habilidades digitales. Según el Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa”, el acceso desigual a la formación tecnológica puede reproducir y amplificar las desigualdades sociales existentes.

La experiencia sigue siendo un factor clave en la empleabilidad. Aunque los jóvenes pueden tener conocimientos digitales, la capacidad de aplicar esos conocimientos en situaciones del mundo real es fundamental. Las empresas valoran la experiencia, y aquellos que no la tienen pueden encontrar dificultades para acceder a empleos bien remunerados.

La brecha salarial de género y la IA

Un aspecto interesante del impacto de la IA en el empleo es su relación con la brecha salarial de género. Aunque se ha observado una reducción en esta brecha en algunos sectores, es importante analizar si esto se debe a un aumento en los salarios de las mujeres o a una disminución en los salarios de los hombres. La automatización ha llevado a la desaparición de muchos empleos tradicionalmente masculinizados, lo que ha contribuido a la reducción de la brecha salarial. Sin embargo, esto no significa que la igualdad se haya alcanzado. Las mujeres siguen enfrentando desafíos en términos de acceso a posiciones de liderazgo y salarios equitativos.

Para que la IA beneficie a todos, es crucial fomentar la inclusión en el ámbito laboral. Las empresas deben adoptar políticas que promuevan la diversidad y la igualdad de oportunidades, asegurando que tanto hombres como mujeres tengan acceso a las mismas oportunidades de desarrollo profesional.

Juan Gabriel Rodríguez, catedrático de Economía en la Universidad Complutense de Madrid y autor del estudio «El impacto de las nuevas tecnologías en la desigualdad salarial en España», impulsado por el Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa”. © Fundación ”la Caixa”



Preparándonos para el futuro

La incertidumbre sobre el futuro del empleo en la era de la IA es palpable. Algunos estudios sugieren que la IA podría destruir más empleos de los que crea, mientras que otros argumentan que la tecnología generará nuevas oportunidades. La clave está en cómo nos preparamos para estos cambios.

Los gobiernos tienen un papel fundamental en la regulación del desarrollo de la IA. En este sentido, el Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa” insiste en la necesidad de políticas activas de empleo y recualificación que permitan aprovechar las oportunidades de la IA sin dejar atrás a los colectivos más vulnerables. Y las empresas también deben asumir la responsabilidad de formar a sus empleados y adaptarse a las nuevas tecnologías. Invertir en la capacitación de la fuerza laboral no solo beneficia a los trabajadores, sino que también mejora la competitividad de las empresas en el mercado.

La llegada de la inteligencia artificial plantea desafíos significativos, pero también ofrece oportunidades para aquellos dispuestos a adaptarse. La clave para un futuro laboral exitoso radica en la educación, la formación continua y la colaboración entre gobiernos, empresas y trabajadores. Solo a través de un enfoque inclusivo y proactivo podremos garantizar que la IA beneficie a toda la sociedad, en lugar de aumentar la desigualdad y la polarización en el mercado laboral.