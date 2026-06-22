Kia redefine el segmento de los vehículos comerciales con el nuevo eléctrico PV5, que destaca por su concepción flexible, versatilidad y conectividad inteligente

Texto: Francesc Branchat

El nuevo PV5 es el primer modelo de Kia en el segmento de los comerciales ligeros eléctricos y no ha podido empezar con mejor pie su trayectoria, al ser reconocido con el premio “Furgoneta Internacional del Año 2026”, otorgado por periodistas especializados de 26 países, que han valorado especialmente su concepto 100% eléctrico y su enorme versatilidad.

Posicionado entre los segmentos C y D, su diseño trasciende el estilo de los vehículos logísticos tradicionales, ofreciendo una estética fresca en la cual destacan detalles como su vanguardista firma luminosa, los estribos y unas esquinas muy robustas, logrando un conjunto de fuerte personalidad.

Los acabados interiores se basan en una paleta de colores vivos y atrevidos inspirados en la naturaleza, con tapicería mixta de tela y cuero vegano, o bien interior bi-tono en cuero vegano. Kia utiliza materiales ecológicos innovadores como alternativa al PVC, duraderos y fáciles de limpiar.

“Una gama a la carta”

El Kia PV5 mide 4,69 m de largo, 1,89 m de ancho y 1,92 m de altura. Su distancia entre ejes de 2.995 mm genera una habitabilidad sobresaliente. El maletero, en su configuración más favorable, puede llegar a 3.615 litros de volumen. En la versión Cargo, la carga útil alcanza los 4,4 m3 y disfruta del borde de carga más bajo de su clase (419 mm) y la mejor altura de acceso lateral de su clase (399 mm).

La marca coreana ofrece tres variantes de carrocería. La Passenger está destinada al transporte de personas. Para labores profesionales, existen las variantes Cargo y Chasis Cabina. También existen adaptaciones como opciones camperizadas o versiones accesibles para silla de ruedas.

El Kia PV5 Passenger incorpora múltiples soluciones aplicadas a mejorar la vida a bordo. La segunda fila de asientos incluye un reposapiés y tomas USB situadas a los lados del respaldo de los asientos delanteros, función se calefacción trasera, etc. Además, se puede escoger entre una ventana fija o corredera en la puerta de la segunda fila.

Muy seguro, muy conectado

En el apartado de conectividad, el Kia PV5 está equipado con sistema operativo Android Automotive, una instrumentación de 7 pulgadas y una pantalla central de 12,9 pulgadas. Las actualizaciones remotas garantizan siempre el disfrute de las últimas funcionalidades.

El Kia PV5 destaca por su dotación de seguridad, gracias a un conjunto de sistemas avanzados de asistencia a la conducción, entre los cuales destacan la asistencia para evitar colisiones frontales, control de crucero adaptativo basado en navegación y asistente de seguimiento de carril con detección de manos al volante.

Este modelo está reforzado con acero de alta resistencia, con una estructura delantera multibastidor capaz de absorber la energía de colisión y desplazar las fuerzas lejos del habitáculo. Además, el sistema de baterías está protegido por una distancia al suelo de 180 mm y múltiples capas protectoras para resistir impactos.

Rendimiento y eficiencia

El comercial eléctrico de Kia está disponible con dos capacidades de batería, de 51,5 kWh o bien de 71,2 kWh, con una tercera opción adicional de 43,3 kWh, que llegará más adelante. La versión de 51,5 kWh se combina con un motor eléctrico que desarrolla 122 CV y la potencia crece hasta 163 CV con la batería de 71,2 kWh.

Con la batería de mayor capacidad Long Range, el Kia PV5 Passenger puede alcanzar una autonomía WLTP de hasta 416 km. Por su parte, la versión de 51,5 kWh permite recorrer hasta 288 km. Estas cifras oficiales homologadas han sido reforzadas por un Record Guiness, en el cual ha logrado recorrer hasta 693,38 km con una sola carga.

En una carga rápida de hasta 150 kW, es posible recuperar del 10% al 80% en 30 minutos. Además, el Kia PV5 dispone de planificador de rutas y ofrece carga desde el vehículo V2L para suministros externos.

El nuevo Kia PV5 destaca por sus virtudes dinámicas. La visibilidad es óptima en todas direcciones y su conducción en carretera es cómoda, sencilla y eficaz. En ciudad, cuenta con una maniobrabilidad sobresaliente en espacios reducidos, gracias a excelente su radio de giro de 5,5 m.

El conductor puede escoger entre los modos de conducción Eco, Normal y Snow para disponer de la respuesta mecánica más adecuada a cada circunstancia. Por su parte, la voz IA de Kia de inteligencia artificial generativa permite gestionar diferentes funciones sin necesidad de usar las manos.