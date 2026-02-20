La otra grada de LALIGA está en tu barrio

Porque un encuentro así no solo llena mesas durante esa tarde o noche. Construye la imagen y la clientela que se genera alrededor del bar. “Este tipo de encuentros enriquece mucho la comunidad hostelera en el bar”, explicaba Vega. Lo que sucede durante el partido -y antes y después- se convierte en escaparate para fidelizar a quienes ya vienen y para conquistar a quienes cruzan la puerta por primera vez.

Mucho más que 90 minutos

En un bar, un partido no empieza con el pitido inicial. Comienza con la previa, con el análisis, con el debate sobre la alineación. Y tampoco termina con el último pitido. Se comentan jugadas, se celebra, se lamenta. Se comparte… También supone la excusa perfecta para quedar y verse con amigos o familiares.

“Vivir un partido de fútbol en un bar siempre es diferente y más emocionante que en casa porque comentas las jugadas, los goles o lo que suceda con amigos o aficionados que te encuentres en el bar”, señalaba un cliente habitual de Saint Martin's Urban Irish. Otro lo resumía así e iba más lejos: “Es casi casi como estar en el estadio. Compartiendo con gente y sentir el latido del partido”.

Ese “latido” es el activo principal de cualquier establecimiento que apuesta por el fútbol en directo. Y es ahí donde LALIGA BARES CLUB aporta un impulso adicional al hostelero a través de ventajas, beneficios y sorteos exclusivos pensados para dinamizar jornadas señaladas. Desde packs de merchandising para repartir entre los clientes hasta acciones promocionales vinculadas a partidos especiales, el objetivo es reforzar el ambiente y generar una experiencia que invite a volver.

El canal LALIGA BARES y el impulso de LALIGA BARES CLUB

La temporada pasada, más de 43.000 bares contrataron LALIGA BARES, el servicio que permite emitir de forma oficial los partidos y garantizar una experiencia de calidad a los clientes. No es una cifra casual: el fútbol en directo sigue siendo uno de los grandes motores de consumo en hostelería. Contar con la señal oficial y el respaldo de LALIGA aporta tranquilidad al día a día del establecimiento.

A partir de ahí, entra en juego LALIGA BARES CLUB, una plataforma pensada por y para hosteleros, con ventajas y promociones exclusivas para ellos y sus clientes. A través de sorteos y beneficios asociados a grandes partidos, el club añade un incentivo extra en jornadas señaladas y refuerza la conexión entre el bar y su comunidad en torno al fútbol.

Una experiencia

El servicio permite acceder a las competiciones más relevantes y convertir cada jornada en una oportunidad de negocio. Porque no se trata solo de poner un encuentro en la tele del bar, sino de diseñar una experiencia alrededor de él.

LALIGA tiene la capacidad única para reunir perfiles distintos bajo una misma televisión y en el contexto actual, donde la experiencia compartida gana valor frente al consumo individual en casa, el bar se consolida como espacio social de referencia más allá del estadio.

LALIGA BARES entiende esa dimensión, filosofía y experiencia. Lo que ocurrió en Valencia durante el derbi es extrapolable a cualquier ciudad española y a cualquier barrio. Ya sea en la visita de un grande, en una jornada decisiva o en una final. El bar es ese ‘otro estadio’.

La afición, clave en la competida LALIGA HYPERMOTION

En este entorno cohesionado que rodea al club, resulta clave la grada, “lo fundamental es que la afición sea consciente de lo importante que es. El jugador siente el cariño cuando el estadio vibra. Es lo más importante de un club de fútbol y deben sentirse valorados”, afirma el presidente del club granota. Y es que influyen en las victorias y resultados del equipo. En este punto, Andrés García sostiene que “ya calentando notas ese extra de motivación cuando juegas en casa. La grada transmite muchísimo a los jugadores en LALIGA HYPERMOTION y fuera de casa notas en algunos estadios esa presión como visitante”.

De ahí la importancia de la afición del Levante para arropar a su equipo. Andrés Fernández no recuerda “una competición tan igualada. No hay mucha diferencia entre los equipos y se ve cómo el líder puede perder contra el último y el segundo contra el penúltimo. Las jugadas puntuales son clave”. Y es que LALIGA HYPERMOTION “es una de las competiciones europeas más bonitas porque es de las más competitivas. Con 12 o 13 equipos involucrados en subir… Cada jornada es una historia vertiginosa, con subidas y bajadas dentro de esos 90 minutos. Cualquier equipo es capaz de ganar a cualquiera”, indica el presidente, Pablo Sánchez.

Con tanta igualdad, los detalles decidirán ascensos y descensos y ese atractivo de incertidumbre ayuda para que el aficionado llene las gradas cada semana de LALIGA HYPERMOTION. En el caso del Levante, en su objetivo por ascender de categoría, “hace poco batimos récord de asistencia”, recuerda Vicente Herrero. Saben que, en su casa, con la familia al completo, siempre tendrán apoyo.

Y es que esta es la fuerza de nuestro fútbol: la vida familiar de un equipo como el del Levante, que celebra unida un gol del Levante EDI, una parada de Andrés Fernández o cada gran jugada de Andrés García. Representan el orgullo de portar un escudo familiar y son emblema y ejemplo de la LALIGA HYPERMOTION.