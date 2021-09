En la nueva entrega del programa de cultura financiera de CaixaBank ‘Mucho por hacer’, Xavier Puig , profesor de economía y empresa de la Universitat Pompeu Fabra Barcelona School of Management, nos explica qué es un seguro, qué debemos saber a la hora de contratarlo y cómo elegir aquel que se ajuste más a nuestras necesidades.

Xavier Puig nos explica que a la hora de contratar un seguro “lo más importante es informarnos sobre lo que incluye y más importante aún, lo que no incluye”. También debemos tener en cuenta la prima, es decir, el precio que pagaremos por nuestro seguro. La prima se calcula en función de la indemnización que recibiremos en caso de que ocurra el siniestro y de la probabilidad que existe de que suceda. Cuantas más cosas nos cubra el seguro, más alta será la prima.

¿Qué seguro debemos contratar?

Pero una cosa a tener en cuenta, no es solo el precio inicial del seguro, sino su posible evolución en el tiempo. Por ejemplo en el caso de los seguros de vida, se podrá ir incrementado según la edad o nuestro seguro del coche podría tener fluctuaciones según la frecuencia de siniestros.

También existen conceptos a tener en cuenta en algunos seguros como el período de carencia en los seguros de salud o las franquicias en el caso de automóvil. Estos dos conceptos que todos hemos escuchado alguna vez son cosas de las que debemos estar informados al dar de alta un seguro. Xavier Puig detalla que “el período de carencia es el tiempo que debe pasar desde que se contrata el seguro de salud hasta que se pueden utilizar todos los servicios”. Según el período de carencia tendremos que esperar para hacernos algunas pruebas diagnósticas, ingresos hospitalarios o tratamientos. También señala que “la franquicia se trata de una cantidad pactada con la compañía que deberemos asumir nosotros si ocurre algo” y detalla en el vídeo algunas claves a recordar al respecto.

Lo importante en cualquier caso es informarse bien y valorar qué encaja mejor con nuestras necesidades, es por ello que, ante dos precios iguales, “lo más importante es comparar las coberturas. Hay que escoger el que mejor se ajuste a lo que necesitamos proteger”. Xavier Puig recomienda que antes de contratar uno “lo ideal es hablar con un asesor que nos recomiende un seguro acorde a nuestras necesidades”.

Vivir tranquilos y con confianza

Gracias a los seguros es posible vivir más tranquilos y evitar algunas preocupaciones en nuestro día a día. Estos nos permiten afrontar algunos imprevistos y nos ayudan a cuidar y proteger aquello que nos importa.

La nueva invitada de ‘Mucho por hacer’, Tamara Rojo, bailarina y directora artística del English National Ballet, también ha dedicado su vida a cuidar aquello que le apasiona, la danza. Tamara asegura que “según he ido conociendo más el ballet, me he ido enamorando más de esta profesión”.

Cultura financiera

A través de la experiencia de líderes de la cultura, el deporte y la gastronomía, CaixaBank busca acercar a la población conceptos financieros básicos como el emprendimiento, el ahorro y la inversión, la economía familiar, endeudamientos, seguridad bancaria…

Como banca socialmente responsable, CaixaBank impulsa, de manera presencial y telemática, el conocimiento financiero a través de información neutra, independiente y de calidad, con el fin de ayudar a la sociedad en la toma de decisiones responsables sobre la economía personal y familiar. La educación financiera es clave para que las personas puedan desenvolverse y desarrollarse en la sociedad actual a lo largo de las diferentes etapas de la vida.