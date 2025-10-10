El cine como protagonista: del glamour de San Sebastián a la magia de Sitges

El otoño siempre llega cargado de cultura, y si hay un arte que sabe cómo hacernos soñar, reflexionar y emocionarnos, ese es el cine. .

Septiembre y octubre son meses clave para los amantes de la gran pantalla. Primero, con el prestigioso Festival Internacional de Cine de San Sebastián y, justo después, con la cita imprescindible del género fantástico en Sitges. Dos escenarios únicos donde Repsol ha vuelto a estar presente, poniendo la energía al servicio de la cultura y acompañando al público en experiencias inolvidables.

En este nuevo capítulo de Repsol en Escena, hacemos balance de lo vivido en Donostia y nos preparamos para lo que está ocurriendo en Sitges.

San Sebastián: la ciudad se convierte en cine

Cada mes de septiembre, la ciudad de San Sebastián se transforma en un gran plató cinematográfico. Del 19 al 27 de septiembre, las calles, plazas y teatros de Donostia se llenaron de estrenos, encuentros con estrellas del cine y actividades abiertas al público.

En la plaza Okendo, el Espacio Repsol se convirtió en un punto de encuentro para amantes del séptimo arte. Allí, el medio especializado Kinótico ofreció una programación en directo con entrevistas a actores y directores, mesas redondas con profesionales de la industria y un podcast diario sobre los estrenos más esperados. Todo grabado frente al público en un set muy especial, alimentado con placas solares y que, además, ofrecía puntos de recarga para móviles y sorteos de entradas.

Uno de los momentos más emocionantes lo protagonizó la Rondalla Santa Eulalia de Mos, una agrupación musical gallega que viajó desde Vigo en un autobús impulsado por combustibles 100% renovables de la mano de Repsol. Su actuación, ligada a la película ‘Rondallas’ de Daniel Sánchez Arévalo, fue un ejemplo perfecto de cómo la música, el cine y la energía se dan la mano para emocionar al público. “El objetivo primordial de Repsol es ayudar al Festival de San Sebastián en su objetivo de ser neutro en carbono. El Festival, al igual que las grandes industrias culturales, está experimentando una evolución consciente hacia modelos que incluyen ambiciosas estrategias de sostenibilidad”, reveló en el certamen Natalia Villoria, directora de Publicidad, Patrocinios y RRPP de Repsol.

Como partner energético del festival, Repsol ayudó a reducir la huella de carbono del evento. Lo hizo con varias contribuciones que fueron desde los grupos electrógenos alimentados con combustibles 100% renovables en la Fiesta de Clausura, hasta los puntos de recarga para los vehículos eléctricos de la organización. También el transporte de invitados utilizó combustibles renovables, reafirmando así el compromiso de la compañía por los eventos culturales y de ocio con una baja huella de carbono.

Sitges: un viaje a lo fantástico

Si el mes de septiembre nos ha invitado a soñar en la ciudad de San Sebastián, octubre nos transporta a Sitges para que dejemos volar a nuestra imaginación. El Festival Internacional de Cine de Cataluña, que este año se celebra del 9 al 19 de este mes, es una cita imprescindible para los amantes del cine fantástico.

El festival se distingue por su atmósfera singular, donde la pasión por el género fantástico, de terror y ciencia ficción se manifiesta en cada rincón. Uno de los momentos más esperados del certamen es la Zombie Walk, que reúne cientos de participantes caracterizados como criaturas salidas de una película de terror. Este año, Repsol ha sumado una propuesta original al evento: un espacio de maquillaje profesional que permite a los asistentes convertirse en auténticos zombies, listos para desfilar por el paseo marítimo y formar parte de esta experiencia única.

Repsol, que será partner energético oficial del festival por segundo año consecutivo, estará aportando soluciones energéticas que harán posible este evento. Entre ellas, el suministro de combustibles 100% renovables para los grupos electrógenos, además de alimentar parte de la flota de vehículos encargada de la logística y el traslado de invitados. La electricidad renovable también estará disponible para la recarga de vehículos en el punto de carga rápida de la Estación de Servicio de Sant Pere de Ribes, a tan solo 5 kilómetros de Sitges. Por otro lado, en esta edición se recogerá aceite de cocina usado de la zona de food trucks, que posteriormente será transformado en combustible 100% renovable.

En la King Kong Área, los asistentes podrán descansar en una zona chill out alimentada con energía solar, recargar el móvil en bancos solares y, en fin de semana, disfrutar de un helado exclusivo creado por Guía Repsol para la ocasión: el cerebrito zombie, hecho de kéfir, semillas de sésamo negro y frutos rojos. La energía solar también estará presente en el photocall Mirador y el Escenario Meeting.

Pero la propuesta de Repsol no se limita a la parte energética: también busca generar experiencias inolvidables para el público. El “Desafío King Kong” es una prueba de habilidad divertida y retadora para los visitantes, donde los ganadores podrán obtener premios exclusivos.

Repsol en Escena: tu nueva agenda de ocio

Todo esto lo podrás descubrir o revivir en el nuevo capítulo de Repsol en Escena, el formato audiovisual que cada dos semanas te propone los mejores planes de cultura y entretenimiento. Presentado por Eva Soriano, el programa recorre toda la geografía española para mostrarte lo que ha pasado, lo que está por venir y las experiencias únicas que no te puedes perder.

Desde festivales de música como el FIB, BBK o Arenal Sound, hasta grandes citas de cine como San Sebastián o Málaga, pasando por colaboraciones con espacios emblemáticos como el Parque Warner o celebraciones como el Día de la Música. Cada entrega es una ventana al ocio más actual, siempre con la energía como compañera de viaje. Y si quieres ir más allá, en el canal de YouTube de Repsol encontrarás contenido exclusivo, como las agendas secretas de los artistas y materiales inéditos de cada evento.