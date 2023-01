¿Sembrar oxígeno para combatir el calentamiento global? Te explicamos cómo:

Contenido ofrecido por:







Con el nuevo año llega también una evidencia climática: cada vez nos queda menos tiempo para alcanzar el reto marcado por la Unión Europea de reducir el 55% de las emisiones de CO 2 en 2030 y, más allá de eso, conseguir la neutralidad de carbono en el 2050. Esto significa que ha llegado la hora de acelerar y desplegar todas las herramientas disponibles para conseguirlo. Una de ellas, y que ya estamos poniendo en práctica, es la compensación de emisiones mediante acciones como la reforestación.

Cuando se habla de la imprescindible descarbonización de la sociedad y de la economía, se ponen sobre la mesa medidas como la mejora de la eficiencia energética, las energías renovables o la economía circular. Todas ellas orientadas a la reducción de origen de las emisiones de CO 2 . Es decir, que no lleguen a generarse. Sin embargo, durante el proceso que nos llevará a la neutralidad ciertas actividades necesarias seguirán emitiendo CO 2 y es aquí donde entran en juego los mecanismos de compensación, definidos por el Acuerdo de París como “claves” para afrontar la emergencia climática.

La reforestación consiste, al fin y al cabo, en aprovechar una de las ‘tecnologías’ más naturales y eficientes de captura de carbono que nos brinda el planeta: los árboles. A través de la fotosíntesis, absorben el CO 2 presente en el aire y lo fijan en sus tejidos. Por lo tanto, la reforestación de superficies quemadas, deterioradas o baldías se ha convertido en una de las fórmulas reconocidas para frenar el calentamiento global, dado que la plantación de masas boscosas, su crecimiento y mantenimiento compensan la emisión de gases a la atmósfera.

Más bosques, menos emisiones