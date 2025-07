Alcanzar la cima sin barreras

Pelegrín tiene una enfermedad visual degenerativa grave desde los 3 años, pero ello no le ha impedido escalar desde muy joven. Empezó en un grupo de entrenamiento con personas sin discapacidad y donde no había distinciones, “hasta se peleaban por guiarme, que era como bueno, a ver, voy a seguir siendo ciego mañana, entonces no pasa nada”, recuerda entre sonrisas. Desde entonces, no ha dejado de superarse: hoy forma parte de la selección nacional y cuenta con podios en Campeonatos del Mundo y de Europa de Paraescalada.

Tras este reto, ya planean una nueva salida, esta vez a la montaña. Para Paufeel, la naturaleza es una parte esencial de su vida: “Son momentos de desconexión que me sirven para reconectar conmigo misma, para meditar. No concibo mi vida sin el campo y sin la naturaleza”. Una visión que conecta con la de Moeve, una compañía en transformación que avanza con paso firme hacia convertirse en un referente de la transición energética. De ahí nacen iniciativas como esta, donde valores como el trabajo en equipo, la adaptación al entorno y el afán de superación no solo son clave para alcanzar la cima, sino también para construir un futuro más inclusivo y mejor para todos.