El progreso se construye juntos: Banco Sabadell y los Premios Empresa del Año en Murcia

En la Región de Murcia sabemos bien que el tejido empresarial es mucho más que una estructura económica: es una actitud, una manera de mirar al futuro, de asumir riesgos y de crear oportunidades. Cada compañía que nace o que crece aquí es un ejemplo de cómo el esfuerzo puede transformar la realidad de toda una comunidad. Por eso, reconocer públicamente ese trabajo resulta fundamental. Los Premios Empresa del Año, organizados por Banco Sabadell junto con Prensa Ibérica, nacen precisamente con ese propósito: poner en valor a las empresas que mejor representan la innovación, el compromiso y la capacidad de generar progreso.

Por este motivo, estos galardones son, ante todo, un acto de reconocimiento colectivo a quienes se atreven a emprender, a innovar, a internacionalizarse, a arriesgar cuando toca hacerlo y a mantener el rumbo incluso en momentos difíciles. Lo que cada edición de los Premios pone de relieve es la enorme pluralidad de iniciativas que laten en nuestro tejido empresarial, distintas en tamaño y en trayectoria, pero unidas por la misma voluntad de aportar valor a la sociedad. Historias que ponen rostro a lo que muchas veces se cuenta en abstracto: el papel central de la empresa como motor de desarrollo. Y lo más importante, historias que nacen aquí, en Murcia. Empresarios y empresarias, que con su esfuerzo convierten esta tierra en un territorio competitivo, abierto al mundo y orgulloso de sus raíces.

Para Banco Sabadell, estos premios tienen un significado especial. Nuestra forma de entender la banca está profundamente ligada a la realidad de cada territorio en el que estamos presentes. En la Región de Murcia llevamos décadas acompañando a autónomos, pymes y grandes empresas, y somos plenamente conscientes de que su éxito no es solo el suyo, sino el de todos. Porque cuando una empresa crece, se refuerza la comunidad; cuando una pyme se expande, se generan oportunidades de empleo; cuando una iniciativa innovadora triunfa, se abre un camino para otras que vendrán detrás. Reconocer a quienes lo hacen posible es, por tanto, una manera de reforzar nuestro compromiso como entidad financiera: estar al lado de quienes construyen.

Murcia es, además, un ejemplo singular de cómo tradición y modernidad no son conceptos opuestos, sino fuerzas complementarias que alimentan un mismo modelo de desarrollo. Compañías consolidadas y nuevas iniciativas conviven, aportando equilibrio y dinamismo a un tejido productivo que sabe reinventarse y anticiparse a los retos. Los Premios Empresa del Año Banco Sabadell capturan precisamente esa realidad diversa, dando visibilidad a la pluralidad de proyectos.

En un contexto donde las incertidumbres son muchas y los retos complejos, poner en valor a la empresa es más necesario que nunca. Necesitamos ejemplos que nos recuerden que es posible avanzar con responsabilidad, que la sostenibilidad no está reñida con la rentabilidad, que la internacionalización no implica perder identidad, que la innovación no es patrimonio de unos pocos sino una actitud compartida. Y los galardones cumplen esa función: nos muestran con nombres y apellidos quiénes son esos referentes que marcan el camino.

Y si las empresas tienen la capacidad de inspirar y abrir caminos, las entidades financieras que las acompañamos tenemos la obligación de estar a su altura. Como banco, nuestra misión no se limita a ofrecer productos financieros: queremos ser un socio estratégico, un aliado estable, alguien en quien confiar cuando toca crecer, invertir, innovar o internacionalizarse. Eso significa escuchar de cerca, conocer las necesidades reales, adaptar nuestras soluciones y anticipar los desafíos. Significa estar presentes en el día a día de las compañías murcianas, con cercanía, agilidad y un compromiso firme con su desarrollo. Los premios son, en este sentido, una extensión natural de esa manera de entender la banca: reconocer para seguir acompañando, dar visibilidad para reforzar la confianza y celebrar los logros.

A lo largo de mi trayectoria he podido comprobar cómo las empresas murcianas, grandes y pequeñas, comparten una misma actitud: la de no conformarse, la de ir siempre más allá. Esa inquietud se refleja en el esfuerzo constante por modernizar procesos, en la apertura a nuevos mercados, en la apuesta por el talento, en la incorporación de criterios de sostenibilidad en la estrategia de negocio. Todo ello merece ser contado y proyectado, porque es también una forma de inspirar a las siguientes generaciones.

En definitiva, estos galardones son una invitación a mirar con orgullo lo que se hace bien en la Región. Son un recordatorio de que Murcia tiene empresas capaces de competir en cualquier lugar del mundo sin perder su esencia, de que el talento local es capaz de generar innovación de alcance global, de que la responsabilidad social y medioambiental puede ir de la mano del crecimiento económico. Y son también un reflejo de la propia identidad de Banco Sabadell: una entidad cercana, comprometida y orientada al servicio de las personas y las empresas.

En Banco Sabadell nos sentimos orgullosos de contribuir a este reconocimiento, pero, por encima de todo, nos sentimos agradecidos: agradecidos a las empresas que cada día nos recuerdan que el futuro de Murcia se construye con esfuerzo y visión, agradecidos a una sociedad que confía en nosotros como compañeros de viaje y agradecidos a todos los que comparten la convicción de que el progreso solo es posible si lo hacemos juntos. Porque los Premios Empresa del Año no pertenecen únicamente a las compañías galardonadas ni a las entidades que los impulsamos: son de toda la Región de Murcia, que a través de ellos proyecta lo mejor de sí misma.

¡Enhorabuena a todos los premiados!