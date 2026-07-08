Los III Premios Empresa del Año Banco Sabadell, el mejor escaparate de historias de éxito en Castilla y León

Los galardones, impulsados por Banco Sabadell de la mano de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y Prensa Ibérica, cumplen su tercera edición con la ambición de continuar en el tiempo.

Texto: B. Blanco García | Tania Sutil

Castilla y León ha vuelto a mirar este miércoles hacia su tejido empresarial con la celebración de los III Premios Empresa del Año Banco Sabadell, una cita impulsada por tercer año consecutivo por la entidad bancaria, La Opinión-El Correo de Zamora y Prensa Ibérica para reconocer el talento, la capacidad de crecimiento, la innovación y el compromiso de los negocios que contribuyen al desarrollo económico de la comunidad autónoma.

Así te hemos contado la entrega de premios en en nuestro hilo de X:

🎉 ¡Todo listo para celebrar una nueva edición de los #PremiosEmpresaAñoBSabadell!



Hoy reconocemos el talento, la innovación y el compromiso de las empresas de Castilla y León junto a @bancosabadell como socio impulsor.



La gala está presentada por la periodista Alba Villalba. pic.twitter.com/9DXxkrpP3v — LA OPINIÓN DE ZAMORA (@opiniondezamora) July 8, 2026

La primera en tomar la palabra fue Ángeles Rivero, directora general de Prensa Ibérica en Asturias y Castilla y León, quien dio la bienvenida a todos los invitados a una entrega de premios «que nos brinda la oportunidad de detenernos en algo que, demasiadas veces, pasa desapercibido: el talento, el esfuerzo, la capacidad de innovar y la perseverancia de quienes cada día toman decisiones difíciles, invierten, exportan, crean empleo y generan oportunidades», detalló.

Ángeles Rivero, directora general de Prensa Ibérica (Asturias y Castilla y León), durante su discurso. / José Luis Fernández

Entre ellas, están las ganadoras de este año «que demuestran que desde bien cerca, desde Zamora, desde Castilla y León, se puede competir en los mercados más exigentes y llegar muy lejos», aseguró, subrayando que estos reconocimientos «contribuyen a fortalecer la autoestima colectiva. Son un magnífico escaparate de historias de éxito con nombre y apellidos y permite proyectar la mejor imagen, más justa, equilibrada y reconfortante, de lo que Zamora y Castilla y León son capaces de hacer».

Por otro lado, destacó el hecho de que estos galardones nazcan de la colaboración entre Banco Sabadell y un grupo de comunicación como Prensa Ibérica, ya que «no basta con hacer las cosas bien, también hay que contarlas. Las empresas necesitan financiación, confianza y talento. Pero también necesitan visibilidad. Porque aquellos que no se conoce, difícilmente puede convertirse en un referente, abrir mercados o inspirar a otros», justificó. Y contar las historias de todas estas empresas «es haber buen periodismo, además de una forma de contribuir al desarrollo económico y social del territorio», añadió.

«Dicen que una sociedad progresa cuando es capaz de reconocer a quienes la hacen avanzar. Esta tarde distinguimos a empresas y empresarios excelentes, sí. Pero también estamos afirmando que en Zamora y en Castilla y León hay futuro», finalizó.

Tomó a continuación la palabra el director general adjunto de Banco Sabadell, Pablo Junceda, quien aseguró que, después de tres ediciones de estos premios, se demuestra que Castilla y León «es mucho más que una comunidad autónoma, un extraordinario lugar para vivir, para emprender o para invertir. Es una manera de entender la vida, una forma de afrontar los retos con serenidad, de cumplir la palabra dada, de trabajar con discreción y de mirar siempre un poco más lejos del horizonte inmediato», consideró. Y es la gente que vive en este territorio «la que construye cada día su presente y su futuro», indicó.

Pablo Junceda, director general adjunto de Banco Sabadell. / José Luis Fernández

Un futuro al que sirve el propio Banco Sabadell. «Servir es exactamente lo que tratamos de hacer cada día y es, exactamente, lo que hacen cada día los empresarios y los directivos que hoy premiamos. Y servimos transformando ideas en empresas, empresas en empleo, empleo en bienestar y bienestar en esperanza y futuro para esta tierra», concluyó.

Las verdaderas protagonistas de la jornada fueron las empresas galardonadas este año, comenzando por Hiberbaric (Empresa + Sostenible), para continuar con Grupo Entrepinares (Empresa con Mayor Impacto Social), DareMapp (Mejor Startup), Innova Chef (Empresa Familiar), Grupo Tecopy (Trayectoria), AyB Hislabor (Empresa + Internacional), Rocío Hervella, CEO y cofundadora de Prosol (Empresaria del Año) y Cobadu (Empresa del Año).

La encargada de clausurar el acto fue la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, la zamorana Isabel Blanco, quien apuntó que estos premios «lo que hacen es reconocer la excelencia de las muchas y buenas industrias que tenemos, independientemente de su tamaño», incidiendo, además, en que Castilla y León «es una tierra atractiva para la inversión, las empresas apuestan por ella porque ofrece dos cualidades: certidumbre y estabilidad para invertir», resumió. Factores a los que hay que sumar tanto el crecimiento continuo de PIB como la apuesta de la Junta por estas industrias a través de diferentes líneas de actuación, tales como la obtención de financiación «con más de 1.900 millones durante la pasada legislatura», calculó, como con ayudas directas, que se tradujeron en otros 180 millones.

Isabel Blanco, vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, durante su discurso de clausura de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell. / José Luis Fernández

«Vamos a continuar en esta línea para que las cooperativas tengan más socios, para la modernización e innovación de las empresas», puso como ejemplos, para anunciar que también está en marcha un importante plan de internacionalización «para atraer inversiones extranjeras con el objetivo de seguir potenciando el tejido empresarial y el tejido productivo de Castilla y León». Una labor para la que la vicepresidenta reconoció que, aparte de la financiación autonómica, «es necesaria la presencia de empresas tractoras, como las que están hoy aquí, y unos servicios de calidad como los que se ofrecen en la comunidad, líder referente en educación, en sanidad y en la prestación de servicios sociales».

La guinda del pastel empresarial tiene forma de música, en concreto, de ese mítico "Mediterráneo" de Joan Manuel Serrat y del rompedor "Bloing in the wind" del irrepetible Bob Dylan. Magia. Ambos iconos serán interpretados por la artista zamorana Lucía Gonzalo.

Los premios: más que un honor

Estos son los galardonados este miércoles por los Premios Empresa del Año Banco Sabadell. Repasamos para ti sus trayectorias una a una:

PREMIO EMPRESA + SOSTENIBLE: Hiperbaric La empresa burgalesa líder mundial en tecnologías industriales de altas presiones está especializada en equipos de procesado para alimentación y bebidas, compresión de hidrógeno verde y prensado isostático en caliente. Desde su sede en Burgos, la compañía ha construido una posición internacional de referencia que le hace merecedora del galardón. El presidente de CEOE Zamora, José María Esbec, es el encargado de entregar el premio a Andrés Hernando Sáiz, consejero delegado de Hiperbaric. EMPRESA CON + IMPACTO SOCIAL: Grupo Entrepinares La empresa familiar vallisoletana del sector agroalimentario fundada en 1984 está dedicada a la fabricación de quesos y derivados lácteos. Su producción supera los cien millones de kilos al año y tiene presencia en más de medio centenar de países de todo el mundo. De manos de Ángeles Rivero, directora general de Prensa Ibérica en Asturias y Castilla y León, es el CEO del grupo, José Manuel García Bejines, quien recoge el premio. PREMIO MEJOR STARTUP DEL AÑO: DareMapp Cuatro han sido las candidatas a Startup del Año del Banco Sabadell 2026 por su capacidad de innovación, su impacto socioeconómico y su apuesta por la transformación tecnológica sostenible. Los propios lectores de La Opinión-El Correo de Zamora han votado por su favorita entre las cuatro candidatas: AstraSpec, Invicsa Airtech, Modular DS y DareMapp. Esta última (DareMapp), ubicada en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca, está especializada en software turístico para viajeros, destinos y entidades del sector. Su aplicación ofrece visitas autoguiadas, audioguías GPS interactivas, retos gamificados y contenidos culturales en distintas ciudades para que el viajero descubra los lugares a su propio ritmo, sin horarios y logrando una experiencia más flexible, lúdica y digital. PREMIO EMPRESA FAMILIAR: Innova Chef José Miguel y Vanesa Fidalgo, presidente y directora general de Innova Chef, recogen este galardón entregado por Marian Hidalgo, secretaria general del Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León. Un reconocimiento a una compañía dedicada a la fabricación y distribución de gastronomía de alta calidad (cuarta y quinta gama) para los profesionales de la hostelería desde Zamora. PREMIO MEJOR TRAYECTORIA EMPRESARIAL: Grupo Tecopy Ingeniería, innovación y formación. Con más de 40 años de trayectoria, Tecopy destaca por la generación de empleo cualificado, su apuesta sostenida por la innovación y su capacidad de internacionalización contribuyendo al desarrollo de infraestructuras y servicios tecnológicos. El gerente de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, Carlos Zardaín, hace entrega del premio a Roberto García García, consejero delegado. PREMIO EMPRESA + INTERNACIONAL: AyB Hislabor Especializada en fabricación, importación, exportación y distribución de artículos de mercerías y costura. Un referente para los fabricantes de moda, confeccionistas y merecerías profesionales con una historia que hunde sus raíces en 1994. Entrega el premio Luis Garrido, director de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, que va a parar a Elena Fernández, directora financiera de AyB Hislabor. PREMIO EMPRESARIO DEL AÑO: Rocío Hervella La CEO y cofundadora de Prosol es la que recibe este reconocimiento de manos de Ángeles Rivero, directora general de Prensa Ibérica en Asturias y Castilla y León; Pablo Junceda, director general adjunto de Banco Sabadell; e Isabel Blanco, vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León. Hervella ha consolidado desde Venta de Baños una empresa cafetera viable, internacionalizada y con crecimiento acreditado a través de una inversión fuerte en modernización y sostenibilidad. PREMIO EMPRESA DEL AÑO: Cobadu El premio más importante de la gala se va para una empresa zamorana de pies a cabeza, toda una referencia del cooperativismo agroalimentario de Castilla y León y actor clave en el desarrollo económico y social del medio rural zamorano. Leoncio Viejo, presidente de Cobadu, y Rafael Sánchez Olea, director general, recogen el premio que entregan Ángeles Rivero, directora general de Prensa Ibérica en Asturias y Castilla y León; Pablo Junceda, director general adjunto de Banco Sabadell; e Isabel Blanco, vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León.

Foto de familia de todos los galardonados en los Premios Empresa del Año Banco Sabadell. / José Luis Fernández

Una razón para creer en el futuro

El reconocimiento a estas empresas ha traído hasta los Jardines del Rey de Zamora a representantes de las esferas socioeconómicas de Castilla y León y, en particular, de la provincia, un territorio acostumbrado a pelear contra la despoblación, la falta de oportunidades y la distancia respecto a los grandes centros de decisión. Cada proyecto empresarial que crece, innova o genera empleo es una razón más para creer en el futuro de esta tierra.

Con esta ambición, los III Premios Empresa del Año Banco Sabadell son mucho más que la celebración del mérito empresarial. Son también la reivindicación del potencial de Castilla y León. Motivos de sobra para creer y tener ya la mirada puesta en 2027 cuando, si nada lo impide, tendrán lugar dentro de 365 días los IV Premios Empresa del Año Banco Sabadell. ¡Y que así sea!