El chico nuevo

Rafa está buscando un sitio tranquilo y con buena conexión a internet para estudiar, y ha encontrado el lugar perfecto: Work Café Santander, un espacio multifuncional y versátil diseñado por Banco Santander para clientes y no clientes de la entidad -con conexión gratuita a internet de alta velocidad, salas de reuniones, cargadores para el móvil y un estupendo café de especialidad-.

Rafa ya tiene el lugar perfecto para concentrarse (o eso cree él). Pero lo que Rafa no sabe es que conocerá a Martín, Lola, Ernesto y Andrea. Y cuando cinco desconocidos comparten mesa, el wifi vuela, pero el tiempo efectivo también. Sobre todo, si en su mesa se sienta el “ninja de la publicidad”.

Café para Cinco es la serie audiovisual que se ha estrenado en las webs de Prensa Ibérica de la mano de Banco Santander para demostrar que aprender, conectar y evolucionar no tiene por qué ser aburrido. Con Arturo Valls como protagonista, la serie presenta en clave de humor conceptos del entorno empresarial, caminos para montar una startup, la irrupción de la IA en nuestras vidas o la importancia de seguir aprendiendo para mejorar tu empleabilidad. Entre cafés, risas, segundas oportunidades y planes de futuro, las vidas de Rafa, Martín, Ernesto, Andrea y Lola se entrelazan en Work Café Santander.

El objetivo de Café para Cinco es acercar al gran público la importancia de adaptarse al cambio, de conectar con otras personas, de mantener la curiosidad y de confiar en la formación a cualquier edad como herramienta para no quedarse atrás. Todo desde una perspectiva real y situaciones del día a día que podría vivir cualquiera de nosotros.

Siguiente episodio:
El becario