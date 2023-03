Una filosofía de trabajo vertical, transparente y rápida

Para realizar toda esa labor, la RFEF trabaja con diferentes proveedores de datos a todos los niveles: de vídeo, de situaciones de eventing, de tracking, para filtrar situaciones de juego, plataformas estrictamente de datos que a su vez son alimentadas de bigdata, machine learning… Se utilizan muchas fuentes para optimizar esta metodología de trabajo, la cual es sumamente eficiente ya que se realiza partiendo de una plataforma que permite trabajar de manera vertical entre selecciones nacionales de distintas categorías en un mismo lugar donde se comparten trabajos y análisis que se van elaborando.

Todo este ‘boom’ de análisis de datos en el fútbol (el deporte y en la sociedad, en general) ha llegado gracias a la innovación tecnológica. Gracias a los datos, “el ojo crítico se ve complementado con los datos que te ofrece la nueva tecnología. Básicamente, hace 15 años no existían programas que te brindaran un vídeo con cortes objetivos de un partido, sino que debía de ser a través de un esfuerzo personal y subjetivo. Ahora podemos extraer más parámetros, combinar diferentes fuentes para ir adaptándolas a nuestra manera de ver el fútbol y nuestros flujos de trabajo y la figura del analista ha cambiado mucho: ha pasado de no estar bien definida a ser personas ligadas a un cuerpo técnico. De no existir hace 15 años, a que sea difícil no encontrar un analista en un equipo incluso semiprofesional”, reflexiona Peña.

“El analista no es un elemento definitorio”

Pocos analistas acumulan tantos partidos y con su experiencia es consciente de que en este mundo del análisis “los procesos son vivos y van cambiando. La reflexión que siempre hablamos es que no hay una manera exclusiva de estudiar e interpretar los datos debido a que las herramientas cada vez consiguen mas profundidad en los mismos”. Lo que sí tiene más claro es que, por mucho que evolucionen los análisis y los datos, un analista nunca va a ser un entrenador. “El analista no es un elemento definitorio, pero sí que es escuchado. Facilita el trabajo no solo del entrenador, sino del resto del cuerpo técnico, pero siempre es una figura de segunda línea a disposición del entrenador”, indica. Con ese rol, es normal que siempre deba pasar un periodo de adaptación cuando comienza con un nuevo cuerpo técnico porque cada uno es diferente y el analista debe ser versátil para adaptarse a lo que se le pida.

Toda esta emoción hace que en el mercado del fútbol internacional funcione y ponga en valor a todo el fútbol español, más allá de que el bombo haya deparado -por primera vez bajo este formato- una eliminatoria entre Real Madrid y Barcelona.