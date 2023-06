Del Barcelona – Castilla al señor que ve sombras y su sobrino le comenta el partido: así es el programa de Raúl de Primera Federación

“De mi Numancia no me hables que ha descendido. ¡Había ocho equipos que en la última jornada se jugaban el descenso! El Numancia, en casa y dependiendo de sí mismo, perdió con el Atlético Baleares y se ha ido al hoyo, y no había entrado en descenso en toda la temporada… La Primera Federación es mejor que muchas primera división de otros países, no tengo ninguna duda. No sólo ves jugadores de calidad, también ves unas estrategias y un nivel juego tremendo”. Raúl Ruiz (Logroño, 1962) ha jugado en regional, 2ªB, Segunda División y en Primera y desde que se retiró en 1996 ha sido una de las voces que, a través de la televisión, mejor ha sabido comunicar al aficionado las sensaciones más terrenales de un vestuario de fútbol. Ahora dirige y presenta un programa semanal sobre la renovada Primera Federación en los canales de Twitch, YouTube y Twitter de la RFEF: #ElFútbolDePrimera. Ahora, juega en casa.