      El reto del almacenamiento energético, por Francisco de Castro

La transición energética en España avanza a paso firme, pero hace frente a desafíos estructurales que requieren soluciones audaces y urgentes. En este contexto, el almacenamiento energético y la flexibilidad de la red eléctrica han pasado de ser herramientas técnicas a convertirse en pilares estratégicos para garantizar un sistema eléctrico resiliente, competitivo y 100% renovable.

En Statkraft, primer productor renovable de Europa, hemos asumido el compromiso de liderar esta transformación en España. Actualmente, desarrollamos cinco proyectos de almacenamiento con baterías, hibridados a instalaciones solares y eólicas en operación en Galicia, Extremadura, Andalucía y Navarra. Además, tramitamos un proyecto más de batería stand-alone, que no está asociada a ninguna otra instalación renovable.

Estos proyectos, que suman una potencia instalada de 105 MW, no solo permiten almacenar energía verde para su uso en momentos de baja producción, sino que también aportan flexibilidad al sistema, estabilizan la red y ayudan a mitigar la volatilidad de los precios eléctricos.

Uno de los ejemplos más relevantes es el sistema de baterías de 23,87 MW que instalaremos en Talayuela (Cáceres) y que estará hibridado a nuestra planta solar Talayuela II de 44,5 MW. Este proyecto, que ya cuenta con el visto bueno medioambiental por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tendrá una capacidad de almacenamiento de 47,74 MWh de dos horas.

Además, tanto el proyecto extremeño como el resto de las baterías hibridadas que estamos desarrollando, han sido seleccionados para recibir fondos europeos Next Generation EU, por parte del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y que beneficia aquellos proyectos que impulsan el almacenamiento energético.