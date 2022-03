Los referentes son claves para nuestro desarrollo personal y laboral. Es necesario que veamos a personas a quienes admiramos –quizá no tan alejadas de nosotros– tener éxito en aquello a lo que aspiran, para saber que nosotros también podemos estar en esta posición. Esta necesidad es especialmente manifiesta en el caso de las mujeres, si tenemos en cuenta que durante siglos, e incluso en las generaciones que nos preceden, hemos visto casos limitados de perfiles femeninos ocupando puestos profesionales de dirección o triunfando en la esfera pública. Como resultado, durante décadas no se ha tenido en cuenta ni el talento de la mitad de la población ni la posibilidad de que exista diversidad de perfiles en cualquier entorno.

Las compañías españolas, como parte esencial del tejido social y económico, también son responsables de la visibilidad de referentes para conseguir cada vez más representación femenina en los cargos de responsabilidad. En este sentido, Banco Santander materializa su compromiso con la igualdad de género a través de iniciativas y programas como Mujeres con S. En este, mentoras como Susana Martín, experta en Recursos Humanos y Formación de Mapfre España, pueden dar a conocer su experiencia profesional y personal a ‘mentees’ como Verónica Villanueva, ingeniera de caminos, con el objetivo de que logren los objetivos que se proponen.

Susana Martín. Mentora del programa Mujeres con S.

Una experiencia única

Este programa de ‘mentoring’ está orientado a acelerar la carrera de las mujeres, gracias al impulso del crecimiento profesional y personal. “Como mentora, me ha parecido una experiencia enriquecedora a todos los niveles, tanto a nivel personal como laboral”, valora Martín. Por su lado, Verónica también extrae una lectura positiva de la experiencia: “A nivel personal, ha sido muy enriquecedor. Susana tiene mucha experiencia en Recursos Humanos, me ha podido aportar muchas cosas”, explica. Y añade: “me puedo sentir identificada con el perfil de Susana. Por este motivo me ha podido aportar su punto de vista desde su puesto senior en la empresa. Creo que su experiencia es muy valiosa para poder aprender”, destaca la mentorizada.

Verónica Villanueva. ‘Mentee’ del programa Mujeres con S.

Como sucedió con las otras participantes, Santander puso en contacto a Verónica y Susana y las dotó de herramientas necesarias para llevar a cabo un proceso de mentoría y ‘networking’ durante 6 meses. “Hay muchas inquietudes a nivel laboral, pero hay muchas que son específicas de las mujeres, con lo cual ha sido un enfoque muy importante”, explica la mentora.

“A través de las diferentes sesiones de ‘mentoring’, podemos analizar nuestras fortalezas y debilidades personales y profesionales. Con ello, la mentora intenta potenciar nuestras capacidades para que consigamos lo que nos proponemos. También nos hemos centrado en las debilidades, para poder sacar provecho de ellas”, detalla Villanueva. “Solamente nos ha fallado que no ha habido una parte presencial a causa de la pandemia”, se lamenta la mentora. Y añade, “las próximas ediciones se podrán beneficiar del contacto presencial”.

Gracias a su paso por Mujeres con S, Verónica ha descubierto capacidades personales y profesionales sobre sí misma que desconocía, a fin de saber cómo potenciar las que la pueden llevar a la excelencia y mejorar las contrarias. “Este proyecto es una oportunidad maravillosa para mezclarnos entre empresas, perfiles muy diferentes con culturas personales y de trabajo distintas. Es algo que nos ha permitido la apertura de mente, y tiene como resultado una buena experiencia”, agradece la mentora. Villanueva lo valora como una “experiencia única” a través de la cual entrar en contacto con miles de mujeres con perfiles sénior, que pueden aportar su visión sobre el mundo laboral y experiencias profesionales.

Otros programas de apoyo a la mujer

A través de programas como este, Banco Santander contribuye al avance de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en nuestra sociedad, una materia en la que afortunadamente se están registrando avances importantes. De hecho, la entidad presidida por Ana Botín ha conseguido posicionarse como una de las compañías españolas que más esfuerzos dedica al progreso de la mujer en el ámbito laboral y social. No en vano su apuesta le ha valido un año más estar presente entre las diez empresas líderes a nivel mundial del Índice de Igualdad de Género Bloomberg. Este año, la entidad se ha situado como el banco con la puntuación más alta y el segundo de todas las empresas analizadas, concretamente 418 de 11 sectores de actividad distintos y con sede en 45 países diferentes.

Santander trabaja para alcanzar objetivos tangibles en la senda de la igualdad de género. Como los que se incluyen en los Principios de Banca Responsable, los cuales, con meta en 2025, instan a incrementar la presencia de mujeres en puestos de dirección por encima del 30% y a eliminar cualquier brecha salarial entre personas empleadas.

La entidad también impulsa otras iniciativas para fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres. En este sentido, en España destaca, por ejemplo, Santander Reencuentra, un programa pensado para mujeres que en un momento de su vida decidieron poner en pausa su carrera profesional para dedicarse al cuidado de sus hijos o atender situaciones familiares, pero que ahora desean reincorporarse al mercado laboral. O De Mujer a Mujer, un programa de mentoring en el que quince profesionales de Banco Santander acompañan durante seis meses a quince mujeres que han sufrido violencia de género para empoderarlas en su acceso al mundo laboral

Las Becas W50 o el programa Women Emerging Leaders son otras de las iniciativas con las que la entidad busca impulsar el liderazgo femenino y desarrollar el potencial de la próxima generación de mujeres líderes.

Más allá de las fronteras estatales

También es destacable la labor del banco en América Latina. En México, la compañía cuenta con Tuiio, un programa de inclusión financiera que apoya en su mayoría a mujeres con pequeños negocios, a través de los cuales obtienen ingresos dedicados a cubrir las necesidades básicas de sus familias. Por otro lado, en Brasil el banco ha impulsado el programa Prospera, a través del cual ofrece microcréditos. El 65% de ellos ha beneficiado a mujeres responsables de su unidad familiar. Y en Argentina, Santander cuenta con Banca Women, una propuesta financiera innovadora pensada para las mujeres emprendedoras y profesionales independientes.