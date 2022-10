Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy

Para entender bien qué es el método Kaizen podemos recurrir al libro “25 hábitos japoneses para vivir mejor”, donde el autor, Masaki Ishiguro, explica que “hay dos pilares elementales en esta filosofía: la continuidad y la gradualidad, la idea es que las grandes tareas se dividan en otras pequeñas, donde solo demos un paso a la vez, así podemos estar en paz y no sentir el estrés que genera estar saturados psicológicamente”. “Estos pasos deben adquirir un carácter constante, es decir, tenemos que avanzar cada día, aunque solo sea un poco”, añade.

Reconozcámoslo, ¿cuántas veces nos fijamos grandes objetivos que no llevan a nada? Pasa, por ejemplo, con los propósitos de año nuevo o tras una experiencia transformadora, como puede ser la reciente pandemia de la Covid-19. Ponemos el contador a cero y nos sentimos con fuerza y ganas, esta vez sí, de hacer grandes cambios en nuestra vida. Pero pasan unas semanas y las buenas intenciones se quedan en eso. Esto ocurre por tres motivos. Uno, porque biológicamente no estamos hechos para cambios radicales y nuestro cerebro se pone en modo de alerta. Dos, porque como bien decía Albert Einstein “si siempre hacemos las mismas cosas, los resultados serán siempre los mismos”. Si quieres obtener resultados diferentes a los del año pasado no puedes empeñarte en hacer las cosas de la misma manera. Tres, porque si sentimos que la gesta es enorme, tendemos a procrastinar y posponer indefinidamente el cambio.