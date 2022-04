El marketplace de Correos impulsa el comercio español

Contenido ofrecido por:





Daniela Pina -

Correos sigue apostando por las empresas españolas. Prueba de ello es que, en un momento en el que la inflación se ha disparado hasta el 9,8% respecto al 2021, la entidad pública encargada del servicio postal en España ha decidido apoyar tanto a empresas, como a pymes y autónomos a través de su plataforma Correos Market, un Marketplace sin comisiones destinado a la venta ‘on line’ de productos fabricados en España. Una iniciativa que supone un ahorro para las empresas de entre el 15% al 30% de los costes y que supone un beneficio que revierte en el tejido productivo de las empresas españolas. “Es una gran ayuda: todo el mundo está subiendo los precios y ellos, en cambio, los suprimen”, explica Marta García, propietaria de Cuquines, un proyecto de artículos textiles de primera infancia.

Marta García entró a formar parte de Correos Market en el 2019, cuando se puso en marcha esta plataforma que, entre otros objetivos, busca ayudar a que los productores locales puedan vender más allá de la localidad en la que residen. Para poder vender los productos a través de este portal de internet, todas las empresas deben lograr un certificado de calidad que otorga el propio operador postal. La plataforma cuenta ya con más de 1.300 vendedores que comercializan más de 15.000 productos, que Correos ayuda a hacer llegar a cualquier punto de la península y de Portugal y lo hace sin intermediarios y sin cobrar comisiones. “De todas las plataformas que hay, decidimos involucrarnos con Correos Market porque es de ámbito estatal y queríamos distribuir a través de una plataforma que comparte nuestros mismos valores”, señala García.

La mayor red de distribución

Correos facturará solo los servicios logísticos y de envío de los paquetes sin añadir ningún tipo de gasto adicional para las empresas que operan en Correos Market. Así, el objetivo de la entidad es contribuir al crecimiento sostenible del conjunto empresarial español. En el caso de Cuquines, “ya utilizamos los servicios de Correos para la gestión de los envíos de los productos que vendemos en nuestra página web”. Y es que en esta línea de apoyo al tejido empresarial, Correos Market ofrece también la posibilidad de contratar el proceso logístico completo que incluye el almacenaje de productos, la preparación de los envíos, así como la realización de operaciones de valor añadido. Así, Correos pone a disposición de pymes y autónomos la mayor red de distribución de nuestro país y un servicio logístico completo.

Otra de las empresas que decidieron vender sus productos a través del ‘marketplace’ de Correos es Brancal, un proyecto destinado a la venta de productos elaborados con naranjas y mandarinas de sus propios huertos. Tal y como explica Lucas Querol, cofundador de la empresa, “Correos tiene una notoriedad de marca y una repercusión ‘on line’ enorme y eso marca la diferencia”. Además, Querol remarca que “otra ventaja de pertenecer a Correos Market es que la empresa también se encarga de las acciones de venta de publicidad y de ‘marketing’”. Correos Market es una solución integral de comercio ‘on line’ que ofrece un canal de promoción y venta, el ‘picking’, el almacenamiento, el ‘packing’ -empaquetado y preparación de envíos- y la logística inversa -gestión de devoluciones-, todo ello aprovechando la mayor red de distribución del país y que, además, permite eliminar intermediarios.

Además, a través de este proyecto, Correos pone a disposición de las empresas integrantes toda su infraestructura, incluyendo su red logística y sus 2.370 oficinas distribuidas por todo el país. Son facilidades que sirven de gran ayuda para iniciativas como la de Alberto Brand, cofundador de la Asociación Neorurales, una entidad dedicada a la promoción del retorno a la vida rural y autor del libro ‘Repuebla’, una guía práctica para las personas que quieren mudarse a un pueblo y no saben por dónde empezar. Tal y como comenta Brand, “en muchos pueblos no hay librerías, pero a través de Correos Market o las propias oficinas de Correos, las personas pueden encargar el libro de un día para otro. La ventaja que ofrece Correos es que en todas sus oficinas se puede encargar, no hace falta saber manejarse por internet”. Además, Brand explica que son muchos los socios de la asociación que han empezado a vender sus productos artesanos y agrícolas a través de Correos Market.