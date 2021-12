Islas Canarias, la oficina con el mejor clima del mundo

Un proyecto de:





El remote working tuvo un acelerón de 10 años según la evolución natural que se esperaba de ello debido a la pandemia. Esta dinámica de trabajo se ha instaurado en muchas empresas, especialmente en aquellas tecnológicas o startups. La consultora McKinsey estima que más del 20% de la fuerza laboral de los países desarrollados podrá seguir trabajando desde su casa entre tres y cinco días por semana, casi el cuádruple que antes de la pandemia. Hace solo un año, el porcentaje de las personas que se habían planteado teletrabajar era de un 30%, y en el 2021 este interés ha incrementado hasta llegar a un 65%. Empresas como Facebook, Twitter o Microsoft son ejemplo de ello. Mientras sus trabajadores cumplan sus objetivos laborales les permiten trabajar desde cualquier punto del mundo. Y si podemos elegir cualquier punto del planeta para trabajar, debemos resaltar que las Islas Canarias se encuentran en el top ten de los destinos más valorados de Europa por viajeros de todo el mundo. Desde 2020, el Archipiélago también ha aprovechado la oportunidad de ser líder en el remote working.

Las Islas Canarias se han convertido en el destino ideal para los remote workers. De hecho, en la Nomad List – Best places to live for a Digital Nomad, la biblia para los teletrabajadores, regularmente aparecen en el top ten tanto Las Palmas de Gran Canaria como Santa Cruz de Tenerife. Pero, ¿por qué las Islas Canarias son el destino elegido por los remote workers?

Por su condición de hub atlántico. Es un lugar de referencia para aquellos que buscan trabajar en remoto porque cuenta con la mejor banda ancha que la media europea.

El mejor clima del mundo. En las Islas Canarias se goza de un clima único, temperaturas constantes y agradables todo el año. En este lugar del mundo los inviernos también son cálidos.

Compatibilidad horaria. El huso horario hace factible trabajar con América, Europa y buena parte del mundo.

40% de espacio protegido. Entre los que se encuentran 4 parques nacionales, 3 reservas marinas, 3.000 especies endémicas y 7 reservas de la Biosfera. Volcanes, bosques milenarios, playas paradisíacas, dunas de arena, vertiginosos acantilados, piscinas naturales, cascadas, mares llenos de vida y un cielo limpio y protegido componen uno de los ecosistemas más valiosos del mundo.

Más de 1.500 km de costa. Kilómetros de playas de arena dorada, piscinas naturales, puertos deportivos o acantilados componen la costa de Islas Canarias.

Razonable coste de vida y lifestyle desenfadado. Con el mismo poder adquisitivo es mucho más económico vivir en Islas Canarias que en ciudades como Madrid o Barcelona.

Facilidades para instalarse. Los remote workers que se instalen aquí gozarán de seguridad personal y jurídica. Además, aquellos viajeros que vengan de algún país perteneciente a la Unión Europea compartirán las ventajas de estar en zona euro.

Female Startup Leaders en Tenerife

Es por ello que el mes pasado, siete mujeres, CEOs de start-ups procedentes de diferentes ciudades de España, eligieron las Islas Canarias para teletrabajar, concretamente Santa Cruz de Tenerife. La comunidad de mujeres líderes de startup-ups, Female Startup Leaders, durante su estancia en la isla han podido crear sinergias entre ellas compartiendo experiencias, proyectos y creando debates propios de su sector. A su vez, han podido disfrutar de las ventajas que ofrecen las Islas Canarias gracias a sus capacidades e infraestructuras tecnológicas. Muriel Bourgeois, CEO y Cofundadora de MiCuento, explica que “hicimos un pacto entre todas para respetar las reuniones diarias de cada una, pero al mismo tiempo, cuando se acabará la jornada, disfrutar de los increíbles paisajes y actividades de las Islas”. De esta forma, las siete CEOs, Luz Rello de Change Dyslexia, Claudia de la Riva de Nannyfy, Andrea Barber de RatedPower, Muriel Bourgeois de MiCuento, Laura Lozano de Chargy, Esther Molina de WILDCom y Silvia Rivela de Cohesionist, han disfrutado de todas las ventajas que ofrecen las Islas Canarias como destino a los remote workers.

El objetivo de Female Startup Leaders es poner foco en difundir y visibilizar proyectos de otras mujeres emprendedoras del territorio nacional. Esther Molina, una de las fundadoras del proyecto, nos cuenta que “decidimos fundarla Silvia Rivela, Carmen Hidalgo y yo en plena pandemia, en abril de 2021, porque queríamos seguir dando visibilidad a referentes femeninos en los medios de comunicación -notamos una falta de protagonismo clarísima- y, por otro lado, empoderar a esas mujeres para que continuaran siendo una inspiración para las siguientes generaciones y, de esta manera, engrandecer el ecosistema”. En esta misma línea, Silvia Rivela, otra de las fundadoras, añade: “La finalidad de Female Startup Leaders es dar visibilidad a la mujer dentro del mundo tecnológico. Desde un punto de vista en el que la mujer tiene presencia, pero además para generar nuevos referentes, para que niñas, adolescentes y universitarias sepan que se puede emprender, que es un camino y una realidad”.

En este sentido, Yaiza Castilla, consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, asegura que “la presencia de las Female Startup Leaders (FSL) en las Islas Canarias para trabajar en remoto durante una semana es muy relevante para nuestro destino, pues supone una validación de las ventajas que el Archipiélago presenta para el trabajo deslocalizado de profesionales punteros de todos los mercados. El teletrabajo desde las Islas Canarias les permite conocer nuestro destino de primera mano, desde su clima, su diversidad paisajística, su gastronomía, su cultura y su potencial de actividades turísticas o sus instalaciones tecnológicas”. Este grupo de mujeres representan la figura de la mujer emprendedora en el ecosistema startup de España.

Según el artículo de Business Consulting Group “Why Women-Owned Startups Are a Better Bet” publicado en junio de 2018 las empresas fundadas por mujeres generan un 10% más de ingresos acumulados en un período de 5 años, ($730.000) que las fundadas por hombres ($662.000), lo que hace que las empresas propiedad de mujeres sean mejores inversiones para los inversores tanto en valor absoluto como en rentabilidad por dólar invertido.

