Ebro Foods consolida su liderazgo

Enfoque premium, excelente gestión y una atractiva remuneración al accionista

Silvia Paredes

Durante el encuentro, Silvia Paredes, Directora de Relación con Inversores de Ebro Foods, y el Director de Análisis de Renta 4, César Sánchez-Grande, analizaron la sólida trayectoria del líder mundial en arroz y referente global en pasta premium y fresca. Con unas ventas netas de 3.000 millones de euros y un EBITDA de 420 millones, la estrategia de la compañía se fundamenta en el valor añadido y en una impecable gestión activa de su portfolio. Paredes destacó el éxito de sus históricas desinversiones (azúcar, sector lácteo y, más recientemente, la pasta seca básica), decisiones que permitieron a la empresa esquivar crisis sectoriales y centrarse en nichos de alta rentabilidad. El acierto es palpable: Ebro ha logrado recuperar en apenas cinco años los 130 millones de EBITDA cedidos con sus últimas ventas.

Frente a la actual incertidumbre geopolítica en Oriente Medio, la compañía exhibe una cadena de suministro fuertemente blindada. Paredes explicó que la diversificación global de sus orígenes de materia prima es una de sus mayores ventajas competitivas. Desde antes del inicio del conflicto, Ebro estudió rutas alternativas para garantizar el flujo ininterrumpido de sus buques. Dado que Ebro no es una industria intensiva en energía, el impacto directo de la inflación del gas dependerá de la duración del conflicto. Las presiones se concentran marginalmente en los fletes y en el coste del packaging derivado del petróleo, escenarios inflacionistas que la directiva históricamente ha gestionado con alta solvencia.