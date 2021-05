Alrededor de 210 personas han muerto a causa de los bombardeos ejecutados desde el 10 de mayo por Israel contra la Franja de Gaza, según el último balance facilitado por las autoridades del enclave palestino, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado que hasta el momento han muerto 212 palestinos, incluidos 58 menores de edad, y ha agregado que 1.450 personas han resultado heridas en el marco de la ofensiva, tal y como ha recogido la agencia palestina de noticias Maan. Los ataques aéreos israelíes han continuado a primera hora del día, incluido uno que ha alcanzado un edificio perteneciente a la Universidad Islámica en la Franja, que contenía centros educativos y una biblioteca, sin que haya detalles sobre si además ha dejado víctimas.

Asimismo, han sido bombardeadas varias viviendas en las localidades de Ciudad de Gaza, Jan Yunis y Abasan, así como oficinas de Hamás y edificios gubernamentales en el enclave. Según las informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel', durante las últimas cinco horas no han sido disparados proyectiles desde la Franja, con el último disparado a las 6.15 horas (hora local), en medio de los esfuerzos internacionales para pactar un alto el fuego.

Al balance de víctimas en Gaza hay que sumar la muerte de diez personas en Israel por el disparo de proyectiles desde la Franja, entre ellas una ciudadana india, y la de más de 20 palestinos en Cisjordania en el marco de la represión de las últimas movilizaciones para condenar la ofensiva contra Gaza y los sucesos en Jerusalén.

En este sentido, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha hecho durante la jornada un llamamiento al fin de las hostilidades y ha destacado que los enfrentamientos "ya ha provocado una gran cantidad de víctimas civiles, entre ellos niños", según ha informado la agencia rusa de noticias Sputnik.

"Es imperativo poner fin a los actos de violencia desde los dos bandos", ha manifestado Putin, quien ha abogado por buscar una solución al conflicto que se ajuste a las resoluciones aprobadas hasta la fecha por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Ejército israelí ha señalado a primera hora del día que durante la madrugada de este martes ha destruido varios "objetivos terroristas" en Ciudad de Gaza, incluidos lanzacohetes y túneles de Hamás. "Hamás demuestra una vez más que pone deliberadamente objetivos militares en zonas civiles", ha agregado.

Asimismo, el portavoz del Ejército israelí, Hidai Zilberman, ha destacado que en el marco de sus operaciones ha matado a más de 150 supuestos integrantes de Hamás y Yihad Islámica. En este sentido, ha dicho que más de 120 eran integrantes de Hamás y más de 25 eran miembros de Yihad Islámica.

Un palestino "neutralizado"

Por otra parte, el Ejército ha anunciado la "neutralización" de un palestino que intentó atacar a militares en la ciudad cisjordana de Hebrón, antes de resaltar que iba armado con explosivos, un fusil de fabricación artesanal y un arma blanca. "Los soldados han localizado al terrorista cuando se acercó a ellos e intentó disparar y lanzarles un explosivo. Los soldados respondieron con fuego y neutralizaron al terrorista", ha manifestado el Ejército a través de una serie de mensajes publicados en su cuenta en la red social Twitter.

Las tensiones aumentaron el 9 de mayo, cuando las fuerzas israelíes irrumpieron nuevamente en la Explanada de las Mezquitas --lugar conocido como Monte del Templo por los judíos-- y lanzaron gases lacrimógenos incluso en el interior de la mezquita de Al Aqsa, el tercer lugar más sagrado para los musulmanes.

Tras ello, Hamás lanzó varios proyectiles contra Jerusalén y sus alrededores, tras varias advertencias a Israel sobre la represión policial, lo que llevó a Israel a responder con una campaña de bombardeos contra el enclave, a la que las facciones palestinas han respondido incrementando sus disparo de cohetes.

El recrudecimiento de los combates se ha visto además seguido por un aumento de los enfrentamientos entre judíos y musulmanes en varias ciudades de Israel y de Cisjordania, incluidas palizas e intentos de linchamiento, lo que ha hecho saltar las alarmas ante la posibilidad de un conflicto civil a gran escala.

Israel "debe detener esta locura"

Por otro lado, el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) ha lamentado este martes la muerte de once menores, con edades comprendidas entre los 10 y los 17 años, que estaban recibiendo apoyo psicológico por parte de los equipos de la ONG a consecuencia de los bombardeos de las fuerzas israelíes sobre sus hogares.

El NRC ha contado que once de los más de 60 niños que han muerto durante la última semana estaban participando en un programa para ayudarles a lidiar con los traumas y problemas psicológicos derivados de este tipo de conflictos en las 118 escuelas que la ONG tiene repartidas por la Franja de Gaza.

"Estamos devastados al saber que ocho niños a los que estábamos ayudando con el trauma fueron bombardeados mientras estaban en casa, pensando que estaban a salvo", ha expresado el secretario general de la NRC, Jan Egeland. "Ahora se han ido, asesinados con sus familias, enterrados con sus sueños y las pesadillas que los atormentaban. Pedimos a Israel que detenga esta locura, los niños deben ser protegidos. Sus hogares y sus escuelas no deben ser objetivos. Dejen de bombardearlos ya", ha demandado Egeland.

Si bien Egeland ha pedido "a todas las partes" un alto el fuego para que se pueda atender a las víctimas, también ha remarcado "que no puede haber paz ni seguridad mientras haya injusticias sistémicas", por lo que "es necesario levantar el asedio de Gaza y poner fin a la ocupación de los territorios palestinos".