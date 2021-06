El presidente del distrito neoyorquino de Brooklyn, Eric Adams, dio un paso gigante para convertirse en el candidato del Partido Demócrata a la Alcaldía de Nueva York tras ser el aspirante más votado como primera opción en las elecciones primarias celebradas este martes, que estrenaron un sistema de multielección. Con el 75% de las papeletas escrutadas, el expolicía Adams encabeza el escrutinio después de que el 30,9% de los votantes demócratas lo haya elegido como el candidato preferente, según el nuevo sistema por el que los electores podía elegir hasta cinco candidatos por orden de preferencia, informaron varios medios locales.

En segundo lugar está situada Maya Wiley (21,3%), exasesora del actual alcalde Bill de Blasio, y candidata del ala más progresista del partido demócrata, seguida muy de cerca por la exdirectora del Departamento de Saneamiento, Kathryn García (20,6%). En teoría, ambas todavía tienen opciones de imponerse en el escrutinio si han sido elegidas como segunda opción muchas más veces que Adams.

Con el nuevo sistema, al no haber conseguido ningún aspirante más del 50% de los apoyos, ahora se debe eliminar a la persona con menos apoyos -en este caso el desconocido Isaac Wright- y luego se deben repartir sus votos entre el resto de contrincantes. Y así se continúa sucesivamente hasta que uno de los contendientes sume más de la mitad de los apoyos. Sin embargo, el proceso de eliminación de candidatos no se activará hasta el próximo 29 de junio y la Junta Electoral ha advertido que los resultados definitivos podrían no conocerse hasta el 12 de julio.

El empresario, Andrew Yang, a quien las encuestas situaban por detrás de Adams, ha quedado en cuarto lugar y ya casi sin opciones de lograr la victoria. Yang y García se aliaron en la recta final de la campaña, por lo que si uno de los dos es eliminado, el otro podría verse beneficiado de que los electores lo hayan elegido como segunda opción.

En el cuartel general de Adams, montado en una discoteca de Brooklyn, su portavoz Evan Thies apuntó a EFE que aunque con este sistema, la persona más elegida como primera opción tiene un 96% de opciones de imponerse como ganador, es momento de esperar. Mucho menos cauto se mostró el concejal de origen latino Ydanis Rodríguez que ha respaldado a Adams durante toda la campaña. "Todas las encuestas en esta ciudad han indicado que Eric Adams será el próximo alcalde. Ha creado la coalición más grande", dijo a EFE Rodríguez antes de subrayar que para él es un honor ser parte de un "equipo vencedor".

Por el Partido Republicano, donde solo se presentaban dos contrincantes, se ha impuesto con claridad Curtis Sliwa, el padre de las patrullas urbanas Ángeles Guardianes frente a Fernando Mateo, director y fundador de la Federación de Taxistas de Nueva York. Silwa se enfrentará al candidato demócrata en los comicios previstos para noviembre, que todas las quinielas apuntan que se inclinarán a favor del Partido Demócrata, dado el peso del electorado progresista en la ciudad.