Han pasado 75 años desde que los bombarderos estadounidenses Enola Gay y Bockscar arrojaran sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki las primeras, y hasta ahora únicas bombas nucleares usadas contra civiles.

Estos son algunos de los detalles sobre los bombardeos del 6 y 9 de agosto de 1945, que precipitaron la rendición de Japón y el final de la II Guerra Mundial.

Los bombarderos

El Enola Gay fue el avión que el 6 de agosto de 1945 soltó sobre la ciudad de Hiroshima la primera bomba nuclear utilizada en combate real y bautizada como "Little Boy".

La aeronave, pilotada por el coronel Paul Tibbets y con otros once tripulantes, estuvo acompañada en la misión por otros cuatro aparatos, dos de reconocimiento y dos que volaron junto a ella con instrumental de medición y labores fotográficas, The Great Artiste y un aeroplano sin nombre posteriormente renombrado Necessary Evil.

El Enola Gay también participaría en la operación de Nagasaki (pilotado por George W. Marquardt), como avión de reconocimiento del objetivo primario del bombardeo, Kokura, que actualmente forma parte de la ciudad de Kitakyushu (sudoeste).

El bombardero que el 9 de agosto de 1945 soltó la bomba atómica "Fat Man" sobre Nagasaki fue Bockscar. En la aeronave viajaban trece tripulantes, comandados y pilotados por Charles W. Sweeney, que ya había participado en el ataque a Hiroshima a los mandos de la aeronave que se le asignaba habitualmente, The Great Artiste.

Cuando el Bockscar llegó a Kokura, la ciudad estaba cubierta de nubes y humo por los incendios tras el bombardeo el día previo en la cercana Yahata, hoy también parte de Kitakyushu. El avión puso entonces rumbo a su objetivo secundario, Nagasaki, acompañado por The Great Artiste y The Big Stink.

Tanto el Enola Gay como el Bockscar eran bombarderos modelo Boeing B-29 Superfortress y parte de los Silverplate, nombre en clave de unas aeronaves con la bodega modificada para lanzar bombas atómicas.

Ambos aviones salieron de la base aérea North Field en Tinián (Islas Marianas del Norte), bajo soberanía estadounidense tras su conquista en la Segunda Guerra Mundial y desde donde partieron la mayoría de los aviones que bombardearon Japón durante el conflicto.

Las bombas

La bomba nuclear "Little Boy", responsable de la devastación en Hiroshima, fue construida con uranio-235, el único isótopo natural fisible del uranio.

El artefacto explotó a las 8:15 AM a unos 600 metros de altura. La detonación provocó una explosión equivalente a 16 kilotones de TNT y se calcula que destruyó cerca del 70% de la ciudad.

La bomba "Fat Man" arrojada sobre Nagasaki se fabricó principalmente con plutonio-239, un elemento sintético. Su sistema de detonación era más complejo, así que se probó con anterioridad en la denominada Prueba Trinity del 16 de julio de 1945 en un área desértica de Nuevo México (EEUU).

El 9 de agosto, "Fat Man" fue arrojada sobre Nagasaki. Explotó a las 11:02 AM a unos 470 metros de altura, con una detonación equivalente a 21 kilotones de TNT. Más del 40% de la ciudad fue destruida.

Las víctimas

La bomba de Hiroshima acabó de forma inmediata con la vida de unas 80.000 personas, cerca del 30% de la población de entonces. A finales de 1945 el balance se elevaba a unas 140.000 y en los años posteriores las víctimas por los efectos de la radiación sumaron más del doble.

En el momento del bombardeo, Hiroshima era una base menor de abastecimiento y logística para el ejército imperial japonés, aunque en los alrededores había algunos campamentos y dos importantes enclaves de la división que comandaba la defensa del sur del país.

Nagasaki ha sido durante siglos uno de los puertos más importantes del sur de Japón y tuvo gran importancia durante la Segunda Guerra Mundial por su actividad comercial, que incluyó producción naviera, de artillería y otro equipamiento militar.

Unas 40.000 personas murieron en el momento del bombardeo atómico y la cifra se elevaría a más de 70.000 en los meses siguientes.

Se calcula que ambos bombardeos son responsables de la muerte de cerca de 400.000 personas hasta la actualidad.