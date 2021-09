Un juzgado de Los Ángeles (EEUU) declaró al millonario Robert Durst culpable de un delito de asesinato por acabar con la vida de la escritora Susan Berman, fallecida en 2000 de un disparo en la cabeza. El popular empresario, de 78 años, fue acusado en 2015 por la fiscalía angelina, un cargo que llevó a su detención y tras el que se produjo otro juicio donde fue condenado siete años a prisión por posesión ilegal de armas mientras aguardaba el veredicto de este juicio. Según el dictamen anunciado este viernes por un jurado, Durst tiroteó a Berman en su casa de Los Ángeles debido a que la mujer había sido testigo de otro crimen.

Berman murió antes de contar a los investigadores lo que sabía sobre la desaparición Kathleen McCormack, esposa de Durst, quien se encuentra en paradero desconocido desde 1982. El excéntrico millonario ha estado en el punto de mira de la Justicia durante más de tres décadas en las que se le ha señalado como sospechoso de varios crímenes cruentos. McCormack desapareció sin dejar rastro en 1982 tras manifestar su deseo de divorciarse de Durst, en un caso que quedó sin resolver.

En el año 2000, Berman, que hasta entonces había intercedido a favor de Durst, apareció muerta de un disparo en la cabeza poco antes de que la Policía la interrogara sobre lo ocurrido a McCormack, tras reabrir aquella investigación. Al año siguiente, Durst fue acusado de matar y posteriormente desmembrar a su vecino en un pueblo de Texas, cuyo cuerpo troceado apareció flotando en el mar. Durst fue juzgado y exculpado por un jurado que determinó que había actuado en defensa propia tras un forcejeo con la víctima.

Las andanzas de Durst fueron recogidas en la serie documental de HBO 'The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst', un programa dirigido por Andrew Jarecki que propuso al realizador el propio Durst, deseoso de que alguien le dejara contar su historia. Durst es uno de los herederos de una próspera familia neoyorquina que se enriqueció con el negocio inmobiliario, aunque en 1994 su padre eligió a su hermano menor Douglas para hacerse cargo de la empresa familiar.