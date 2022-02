Una persona murió y otras 6 resultaron heridas, entre ellas un menor de 3 años, cuando una mujer que intentaba aparcar su automóvil perdió el control y se precipitó contra la terraza con mesas de un restaurante de Miami Beach, en Florida (EEUU). El accidente se produjo en la tarde del jueves, cuando una mujer que conducía un viejo modelo Bentley perdió el control del auto en una maniobra de aparcamiento en Washington Avenue y fue a estrellarse contra la terraza del restaurante Call Me Gaby, tras saltar la acera de la calle. Un testigo dijo este viernes al canal Local 10 News, que el automóvil que conducía la mujer, cuya identidad no ha sido divulgada, "no se detuvo y siguió adelante".

Gary Michael Prince, de 67 años, médico y residente en Miami Beach, falleció a consecuencia del atropello y hubo que sacarle de debajo del auto. La Policía de Miami Beach indicó en las redes sociales que una "mujer anciana intentaba estacionar en paralelo, pero aceleró hacia el área del café al aire libre del restaurante" y se estrelló contra una zona de mesas con comensales en ese momento. Se desconoce si se han presentado cargos criminales contra la mujer, que permaneció en todo momento en el lugar del suceso. Una testigo del accidente dijo al citado medio que probablemente la mujer causante del atropello "tenía la intención de estacionar el auto, pero pisó la reversa y se fue directa contra" el café. "Estamos profundamente entristecidos y devastados por el trágico evento de anoche. En nombre de todos los miembros de la familia Call Me Gaby, nuestros pensamientos y oraciones están con los heridos y fallecidos en el incidente", dijo en un comunicado la dirección del restaurante.