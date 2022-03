Guerra Rusia-Ucrania | "Estamos ante una amenaza muy seria y peligrosa en este momento"

Ante la amenaza directa del presidente ruso de poner en alerta sus recursos nucleares, ¿debemos temer que apriete el botón rojo?

Esto es difícil de predecir. Teniendo en cuenta que, de forma unilateral, ha decidido pasar a las armas y dejar la política, ha invadido un país y un estado independiente, las implicaciones son tremendas, sobre todo, las inmediatas, miles de refugiados y mujeres y niños debajo de los bombardeos. Imágenes que llevábamos muchos años sin ver en Europa. De ahí a plantearse si Vladimir Putin va a apretar el botón nuclear es una enorme escalada, son palabras mayores. En estos momentos nadie está en posición de decir si va a ocurrir o no.

Por tanto, ¿estamos ante una amenaza realmente seria?

Es una amenaza muy seria, un poder militar que tiene armas nucleares y que está llevando a cabo una invasión de un país que no tiene nada que ver con esta decisión, es una salida que conlleva riesgos muy importantes. Pero no hay que olvidar que para que eso ocurra, también se tienen que poner de acuerdo la parte financiera y la parte militar, y ahí entramos en un terreno muy complicado. La gente cree que la situación es muy simple, hay un dictador que inicia una guerra, que lo maneja todo, con un grupo alrededor que se lo ha permitido pero vamos a ver si sus militares, los rusos, estarían en la misma posición si esto ocurriera.

¿Qué salidas se intuyen a este conflicto?

El daño ya es tan grande que no hay marcha atrás. En el horizonte se ven varias salidas; la primera es una negociación, difícil en este caso teniendo en cuenta que el dictador ruso ya está metido en la guerra y que, de pronto, quiera volver a negociar es difícil. Él ya ha convencido a parte de la población de su país de que Ucrania es un estado que ya no tiene derecho histórico para ser independiente y que, además, en el este ha habido agresiones contra ellos; en fin, que ha calentado tanto el ambiente que volver atrás desde este punto de vista es muy complicado. La segunda valoración que hay que hacer es que el mundo internacional ya no es aquello que existía en el momento de Hitler, que invadía países y nadie se interponía. El nuevo mundo internacional ha reaccionado, ha reaccionado Alemania que ha cambiado claramente y ha impulsado medidas contra Rusia porque se han dado cuenta que la economía rusa no es Putin, sino que es dinero negro, lavado en el exterior con múltiples ramificaciones y han decidido ir a por él.

¿Eso qué significa?

Eso significa que Putin va a tener muchas dificultades a pesar de que su ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, al que hay que hacer mucho caso cuando habla, se burlaba de este tipo de sanciones y decía que se las pasaba por alguna parte. Finalmente, el tercer panorama que se podría abrir es que se inicien las grietas y quiebras del poder en el entorno del dictador ruso. En la historia, siempre que ha habido un político totalitario, como Hitler o Stalin, todas las grandes grietas del poder se producen desde arriba, porque la coalición empieza a ceder, porque se dividen o porque abandonan a ese líder. Desde abajo, la resistencia, en este tipo de regímenes, se aplasta sin ningún problema. En este escenario es donde debemos esperar. Estamos en el quinto día de guerra, hay que tener un poco de paciencia para ver cómo se van a ir desarrollando los acontecimientos. Ahora mismo, lo único seguro es la actual destrucción que está arrasando con Ucrania y su población.

Todos los analistas miran de reojo a China, que parece el único apoyo de Rusia, a pesar de algunos gestos equívocos de estos últimos días. ¿Cuál es su verdadero papel en este conflicto?

A estas alturas del análisis ya estamos muy cerca de pensar que nadie va a consentir que Vladímir Putin acabe con el planeta y esto incluye, por supuesto, al gigante asiático. China está en una situación en la que está a gusto con el presidente ruso y con su país, por razones muy diferentes a las que la gente cree. Es verdad que el actual conflicto con Ucrania le coge lejos pero el día que China decida ir por Taiwán, que lo va a hacer, no le quepa duda, va a necesitar que Rusia haga lo mismo con ellos que lo que China está haciendo hoy por Putin. Yo siempre les digo a mis alumnos, ustedes van a ver un conflicto en la zona de India, las Coreas porque el capitalismo ha cruzado el Océano Pacífico pero miren bien quién está arriba, Rusia, que puede ser que no sea exactamente un poder económico, pero sí es un poder geoestratégico y militar con armas nucleares. Pekín se está poniendo ahora un poco de lado en el Consejo de Seguridad de la ONU pero ya empezamos a ver una paradoja. Este órgano lo preside Rusia y tiene derecho de veto.

¿Cree que la comunidad internacional va a tolerar ese veto sin más?

Ahora mismo existe una gran división internacional por culpa de este conflicto pero lo único real e importante es la tragedia que están viviendo los ciudadanos de Ucrania, los miles de refugiados que se agolpan en las fronteras buscando salvar su vida y la de su familia. Los edificios destruidos por los bombardeos de las fuerzas rusas. Esta situación es un mal que ya está hecho y que costará muchos años recuperar. No soy muy optimista, lo tengo que reconocer, pero tampoco creo que estemos ante el fin del mundo. Las democracias hoy son mucho más fuertes y están luchando de verdad contra este dictador que no respeta a nadie.