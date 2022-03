París, 08 mar (EFE).- El número de refugiados ucranianos que han salido de su país va a superar el listón de los dos millones este martes o el miércoles, según el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, que advirtió de que van a seguir aumentando porque hay cientos de miles de desplazados en Ucrania.

En una entrevista a la emisora de radio France Inter, Grandi anunció que "hoy o mañana como muy tarde" se llegará a los dos millones de personas que han huido de la guerra y se han ido al extranjero.

Además, "sabemos que hay cientos de miles de personas en movimiento" en el interior de Ucrania que se desplazan para escapar de las zonas de combate y que han ido sobre todo hacia el oeste pero que con la evolución de la guerra también van a tratar de cruzar las fronteras, indicó.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) había calculado que el conflicto podría causar un éxodo de hasta cuatro millones de ucranianos, cerca del 10 % de la población del país. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dijo este lunes que la UE debe prepararse para recibir a unos cinco millones.

Preguntado sobre qué pueden hacer las personas que quieran ayudar ante esta situación humanitaria, Grandi insistió en que "lo que necesitamos es dinero" porque esa es la mejor forma de "comprar lo necesario".

A ese respecto, dijo que hay que hacer donaciones a través de "asociaciones fiables". En una segunda fase -añadió-, habrá que acoger a los refugiados.

Preguntado sobre las supuestas discriminaciones de las que habrían sido objeto en particular algunos africanos que llegaban en los flujos de refugiados a la frontera polaca, Grandi contó que ha hablado mucho de esa cuestión con las autoridades de ese país que le han explicado que pudo haber algunos problemas administrativos.

Pero señaló que no ha visto "casos de discriminación", sin negar que se hayan podido producir algunos, y sobre todo, hizo hincapié en que no hay "voluntad de discriminación" y no la habrá.

En línea con algunas explicaciones de las autoridades polacas, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, denunció este domingo que detrás de esa polémica sobre las supuestas discriminaciones que con carácter sistemático habrían sufrido estudiantes africanos lo que hay es la "propaganda rusa".

Preguntado sobre si tiene constancia de crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas, Grandi respondió que no es él quien tiene que decidir sobre esa calificación penal, pero avisó de que "atacar a los civiles es la violación más grave del derecho humanitario internacional".