La invasión de Putin ha despertado un rechazo prácticamente absoluto en toda España, pero pocos se han aventurado a combatir la sangrienta agresión rusa a Ucrania sobre el terreno. Sí lo ha hecho un joven de 23 años de origen toledano, Víctor Serrano, que lo ha dejado todo para cruzar la frontera y unirse al ejército ucraniano. Su intención no es otra que la de socorrer a la población civil que está siendo masacrada pese a los esfuerzos de la práctica totalidad de la comunidad internacional por detener esta matanza.

"Soy una persona que cursaba sus estudios y trabajaba por horas en un almacén. Alguien normal. Con ese tipo de vida cotidiano. Estoy aquí en Ucrania porque es mi vocación. Una vocación de entrega militar. Una vocación de entrega a los demás para la protección de las personas más vulnerables", reconoce.

Sin experiencia alguna en coger armas, en conducir tanques o en el campo de batalla, no lo dudó, "no tengo experiencia militar, no soy soldado, pero tengo vocación de soldado. Estoy dispuesto a darlo todo. Yo también tengo una madre y familia, también tengo amigos, y una vida. También tenía un trabajo antes de irme pero esto es lo que me mueve el corazón y es por eso por lo que estoy aquí. Nada más importa. Cuando pase la frontera, me agarraron de los hombros y me dijeron, "sabes que podrías tener que matar a alguien ¿no?", se pregunta.

"Sabes que si entras, no vas a volver. Esto no es un juego, que es una guerra de verdad. Tengo miedo porque he tomado una decisión en la que sabes que te puedes equivocar, pero que las consecuencias son terribles. No estamos locos, apreciamos nuestra vida tanto como tú y como los demás. Realmente queremos volver, pasamos frío, sueño, dolor", contaba a Telecinco. Este joven cambió su cómoda vida, su hogar en su Toledo natal por un frío y antiguo refugio de guerra para luchar por un país que él siente como suyo.