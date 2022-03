Al menos 5.000 personas han muerto, incluidos 210 niños, desde que comenzó la invasión rusa en Mariúpol, ciudad asediada por los bombardeos y donde alrededor de 160.000 personas siguen atrapadas sin disponer de servicios básicos, como agua corriente, luz o calefacción.

Las autoridades locales de Mariúpol han informado, además, de daños estructurales en cerca de 5.000 casas, lo que representa el 90 por ciento del parque total de viviendas de la ciudad. Además, más de 60.000 viviendas del sector privado han resultado dañadas, según ha recogido el portal de noticias ucraniano Babel.

Más de 1.100 muertes

Por otro lado, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OHCHR) ha contabilizado ya 1.151 muertos -entre ellos 15 chicas, 34 chicos y al menos 54 niños-, de los que 229 son hombres y 171 son mujeres.

Además, 1.824 personas han resultado heridas, siendo 34 chicas, 26 chicos, así como 73 niños. Del balance total de heridos, hay 1.336 adultos cuyo sexo aún se desconoce, tal y como recoge un comunicado de la institución.

Por regiones, Donetsk y Lugansk han registrado 377 muertos y 928 heridos, tanto en el territorio controlado por las autoproclamadas repúblicas -60 muertos y 228 heridos, como en el controlado por el Gobierno ucraniano, donde se han contabilizado 317 muertos y700 heridos.

En otras regiones de Ucrania, como en la capital de Ucrania, Kiev, así como en las ciudades de Cherkasy, Chernígov, Járkov, Jersón, Mikolaiv, Odesa, Sumy, Zaporiyia, Dnipropetrovsk y en Yitomir, hay al menos 774 muertos y 896 heridos.

OHCHR, sin embargo, considera que "las cifras reales son considerablemente más altas", ya que la recepción de información de algunos lugares donde se han estado desarrollando intensas hostilidades se han retrasado y muchos informes están aun pendiente de corroboración.

En concreto, esto afecta, por ejemplo, a Mariúupol y Volnovaja, así como en la ciudad de Izium (en la región de Járkov), en Popasna y Rubizhne (región de Lugansk) y Trostianets (región de Sumy),donde hay denuncias de numerosas bajas civiles.

"OHCHR toma nota del informe de la Oficina del Fiscal General de Ucrania, según el cual a partir de las 8 de la mañana del 28 de marzo (hora local), 143 niños habían muerto y 216 resultaron heridos", ha zanjado la institución en su comunicado.

Se reanudan las negociaciones

Por otro lado, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se reunirá tanto con la delegación ucraniana como con la rusa, antes que estas inicien este martes una nueva ronda de negociaciones en Estambul.

"Las delegaciones de Rusia y Ucrania se reunirán este martes en Estambul para negociar un alto el fuego y la paz. Antes de que empiecen las negociaciones, nos reuniremos brevemente con las delegaciones", dijo Erdogan durante una comparecencia transmitida en directo por la cadena NTV.

El mandatario agregó que sigue en contacto con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el de Ucrania, Volodímir Zelenski, para impulsar la mediación, subrayando que Turquía hace esfuerzos en este sentido desde 2014.

Ankara nunca ha reconocido la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, insiste en que se debe respetar la integridad territorial de Ucrania y vende armamento a Kiev, pero al mismo tiempo, Erdogan mantiene buenas relaciones con Putin y ha comprado un sistema antimisiles a Moscú.

A mediados de marzo, la diplomacia turca consiguió reunir a los ministros de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y Ucrania, Dmitri Kuleba, en Antalya, aunque de este breve encuentro no salieron avances.

La ronda de este martes es la continuación de las negociaciones iniciadas a finales de febrero en Bielorrusia y continuadas en los últimos días por videoconferencia.

Arrancará a las 7.30 GMT en las oficinas de trabajo presidenciales anexas al palacio de Dolmabahçe en Estambul y continuará también el miércoles, pero cerrada a la prensa, según ha comunicado la Presidencia turca.

La delegación rusa llegó a media tarde en un avión privado al antiguo aeropuerto de Atatürk, mientras que se espera que los negociadores ucranianos aterricen esta noche.

Por otra parte, Erdogan anunció en su comparecencia que Turquía está acogiendo a unos 200 niños de orfanatos de Ucrania, junto a sus profesores.

Ankara no participa en las sanciones europeas contra Rusia, y tanto ciudadanos rusos como ucranianos pueden entrar sin visado, por lo que el país se ha convertido en destino no solo para miles de refugiados ucranianos sino también de muchos rusos que huyen del ambiente de represión política en Moscú.

"Nadie está pensando en armas nucleares"

Además, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha afirmado que las palabras del presidente ruso sobre la intervención de países terceros en la "operación militar especial" no se referían a las armas nucleares y que nadie está pensando en utilizar este tipo de armas en Ucrania.

"Cualquier resultado de la operación, por supuesto, no es motivo para el uso de un arma nuclear. Tenemos un concepto de seguridad que establece muy claramente que solo cuando existe una amenaza para la existencia del estado en nuestro país, podemos usar y realmente usaremos armas nucleares para eliminar la amenaza", ha explicado.

De esta manera, ante la posibilidad de utilizar armas nucleares en el caso de que un tercer actor se involucre, Peskov ha dejado claro en una entrevista en la cadena de televisión PBS que "no cree" que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se refiriera, con sus palabras, a usar armas nucleares.

En concreto, Peskov se refería al discurso pronunciado por el presidente ruso cuando anunció la "operación militar especial" en la región del Donbás, en el que advirtió "a diferentes estados que no interfirieran en los asuntos entre Ucrania y Rusia durante la operación".

"Nadie está pensando en usar (o) ni siquiera en la idea de utilizar armas nucleares", ha dicho, agregando que Putin fue "bastante audaz" al decir (a terceras partes) "no interfieran", ya que, en el caso de hacerlo, "tenemos todas las posibilidades para impedirlo y castigar" a todos los que vayan a hacerlo.

El portavoz del Kremlin ha descrito, además, como "alarmantes" las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Joe Biden, sobre su homólogo ruso, Vladimir Putin, horas después de que el inquilino de la Casa Blanca matizara que no aboga por un cambio de régimen en el país euroasiático.

"Su declaración sobre si Putin no debería o debería estar en el poder en Rusia es, por supuesto, inaceptable. No corresponde al presidente de Estados Unidos decidir quién va a ser y quién es el presidente de Rusia, es el pueblo de Rusia el que lo decide durante las elecciones", ha incidido Peskov.

Peskov ha hecho hincapié en que los países occidentales han declarado una guerra económica total contra Rusia. "Tenemos que adaptarnos a las nuevas condiciones. Y, desgraciadamente, esas condiciones son bastante poco amistosas", ha dicho respecto las sanciones impuestas a Rusia.

"Los países de Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia, en realidad están dirigiendo la guerra contra nosotros en el comercio, en la economía, en el embargo de nuestras propiedades, en el embargo de nuestros fondos, en el bloqueo de nuestras relaciones financieras. Y tenemos que adaptarnos a la nueva realidad", ha destacado el portavoz del Kremlin.

En este contexto, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha advertido este lunes de que Rusia no proporcionará gas "por caridad" a los países "hostiles" que no quieran pagarlo en rublos.

Peskov ha reconocido que el proceso de suministro de gas es "muy complicado" y ha indicado que Moscú aún evalúa los detalles de este suministro tras revelar sus planes de exigir el pago por la materia prima en rublos para los países que han impuesto sanciones en represalia a la invasión de Ucrania.

Si bien no ha adelantado posibles medidas contra los países que no quieran pagar en la moneda rusa, sí ha asegurado que Rusia "definitivamente" no proporcionará gas a Europa "gratis". "Eso seguro", ha incidido, remarcando que "es difícilmente posible comprometerse con la caridad" en la situación actual del país euroasiático, según ha recogido la agencia de noticias rusa TASS.

Por su parte, los países del G7 han expresado este lunes su rechazo ante la intención de Rusia y han considerado que la imposición es "inaceptable".

Putin expresó la intención de cambiar la moneda de pago del gas la semana pasada, aunque garantizó que Rusia continuará suministrando gas de acuerdo con los volúmenes y los precios establecidos.