El ejército ruso está intentando establecer el control total sobre el territorio de las regiones de Donetsk y Lugansk, en el inicio de su ofensiva en el este del país, según el último parte de guerra del Alto Mando del Ejército Ucraniano en la mañana del 55 día de invasión rusa.

"El enemigo está tratando de continuar las operaciones ofensivas en la Zona Operacional del Este para establecer el control total sobre el territorio de las regiones de Donetsk y Lugansk, así como para mantener un corredor terrestre con Crimea", dice el alto mando ucraniano.

Según este parte, los ataques aéreos y con misiles contra objetivos civiles en toda Ucrania no se detienen y recuerda que "durante el día anterior, se intensificó la tarea de ataques con misiles contra objetos en las regiones occidentales".

Las Fuerzas Armadas ucranianas han apuntado además que Moscú "sigue enviando armas y equipamiento militar a Ucrania desde las regiones centrales y orientales de Rusia". "Junto a unidades de combate, traslada unidades de apoyo", han reseñado. En esta línea, han asegurado que las fuerzas rusas "están desplegando centros logísticos y creando bases de campo para reparar y renovar el equipamiento dañado".

Por otra parte, han detallado que "el enemigo ruso sigue bloqueando parcialmente la ciudad de Járkov" y ha agregado que "en la zona de Izium, el enemigo ruso está llevando a cabo operaciones ofensivas en la orilla occidental del río Siversky Donets".

Ucrania ha denunciado además que Bielorrusia "sigue usando y dejando su territorio para bombardeos contra territorio de Ucrania y para tareas de reconocimiento de objetos en territorio ucraniano". "Creemos en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ganemos juntos. Gloria a Ucrania", ha remachado.

Zelenski afirmó el lunes que "las fuerzas rusas han iniciado la batalla por el Donbás, para la que llevan tanto tiempo preparándose". "Una considerable cantidad de las fuerzas rusas están concentradas en esa ofensiva", agregó.

"No importa cuántos militares rusos traigan a la zona. Seguiremos luchando y defendiéndonos. Vamos a seguir haciéndolo a diario. No vamos a rendirnos ni entregar nada que sea ucraniano, pero tampoco necesitamos nada que no sea nuestro", zanjó.

Sobre Mariúpol, la asediada población portuaria en el Mar de Azov, el alto mando dice solamente que los rusos "intentan establecer el control total" sobre la ciudad, sin dar más detalles.

Con su ofensiva, Rusia parece decidido a convertir el Mar de Azov en un mar interior para garantizar la seguridad de la base naval de Sebastópol, en la anexionada Crimea, y Mariúpol le resulta crucial para tender un corredor terrestre entre esa península y las autoproclamadas repúblicas de Donestk y Lugansk.

Sin corredores humanitarios

Además, el Gobierno de Ucrania no podrá abrir ningún corredor humanitario en el país este martes, por tercer día consecutivo, debido a la intensificación de los bombardeos rusos, anunció Iryna Vereshchuk, viceprimera ministra ucraniana, en su cuenta de Telegram.

"Hoy, 19 de abril, lamentablemente no habrá corredores humanitarios. Continúan los intensos bombardeos (rusos) en el Donbás", en el este de Ucrania, advirtió la también ministra para la reintegración de los territorios ocupados.

En la asediada Mariúpol, en el sur del país, "los rusos se niegan a proporcionar un corredor para civiles en dirección a Berdyansk", agregó la dirigente ucraniana.

Y precisó que su Gobierno continúa con "las difíciles negociaciones (con Moscú) sobre la apertura de corredores humanitarios en las regiones de Jersón (sur) y Járkov (este)".

En Mariúpol, a orillas del mar de Azov, aún quedan unas 100.000 personas, del medio millón de habitantes que residían en ella antes de que comenzara la guerra, el pasado 24 de febrero.

Vereschuk ya anunció este lunes que tampoco se podrían abrir los corredores humanitarios para evacuar a las poblaciones afectadas por los bombardeos y la escasez de bienes básicos.

"Las negociaciones no tuvieron éxito por la violación del derecho internacional humanitario" por parte de las fuerzas invasoras y porque "los ocupantes rusos no dejaron de bloquear y bombardear las rutas humanitarias", señaló entonces.

Asalto a la acería de Azovstal

Por su parte, los prorrusos del Donbás, en el este de Ucrania, han comenzado el asalto a la acería de Azovstal de Mariúpol, el último foco de resistencia en la ciudad ucraniana que vive asediada desde hace más de un mes y medio.

"Por donde yo sé, algunos grupos de asalto, seleccionados especialmente para esa misión, ya han comenzado su labor y nos ayuda en ello la Federación de Rusia con su aviación y artillería", dijo el portavoz de las milicias de la república popular de Donetsk, Eduard Basurin.

Según Basurin, entrevistado por la televisión pública rusa, las fuerzas prorrusas controlan todos los barrios residenciales de Mariúpol.

Basurin confió en que las fuerzas ucranianas atrincheradas en Azovstal se entregarán próximamente.

Rusia dio el fin de semana un ultimátum a los defensores de Mariúpol para que entregaran las armas a cambio de la preservación de sus vidas.

Las fuerzas ucranianas rechazaron la rendición y prometieron combatir hasta el final.

Según las autoridades ucranianas, junto con militares en la acería de Azovstal hay cerca de un millar de civiles, entre ellos mujeres y niños, y unos 100.000 habitantes se encuentran en otras zonas de la ciudad portuaria.

Moscú a su vez rechaza que en la fábrica puedan refugiarse civiles y asegura que sus ataques están dirigidos solo contra grupos armados ucranianos.

Ataque en Bélgorod

Por otro lado, Rusia denunció este martes un ataque en un pueblo de la región de Bélgorod, en la frontera con Ucrania, que ha causado un herido.

Según el gobernador de la región, Viacheslav Gladkov, el ataque se efectuó desde el territorio ucraniano.

"Una lugareña resultó herida", dijo Gladkov en Telegram, donde agregó que el incidente también ha causado destrozos.

El gobernador agregó que se acercará personalmente al lugar para evaluar los daños.

El pasado 1 de abril Rusia ya acusó a Kiev de un ataque con helicópteros contra un depósito de combustible en Bélgorod, información que no fue confirmada por la parte ucraniana.