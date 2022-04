El último dirigente europeo en desplazarse a Kiev para mostrar su apoyo político a Ucrania ha sido este miércoles, coincidiendo con un recrudecimiento de los ataques en el este del país, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Tras una primera parada en la localidad de Borodianka, arrasada al igual que Bucha por las tropas rusas, ha sido recibido en la capital ucraniana por el presidente Volodímir Zelenski, a quien ha trasladado que la Unión Europea hará "todo lo posible" para que su país gane la guerra lanzada por Vladímir Putin el pasado 24 de febrero. "No estáis solos. Estamos con vosotros y haremos todo lo posible para apoyar y hacer que Ucrania gane la guerra", ha declarado durante una rueda de prensa en la que Zelenski ha vuelto a pedir más armas, más sanciones, incluido un embargo al gas y petróleo ruso, y ayuda para empezar a reconstruir su país.

Aunque Zelenski ha agradecido la visita del representante europeo, que se suma a las ya cursadas por la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el alto representante para la política exterior de la UE, Josep Borrell, no ha desaprovechado la ocasión de recordar que los Veintisiete pueden hacer todavía más para impedir que Rusia siga financiando bombardeos y ataques. "Agradecemos los cinco paquetes de de sanciones pero desgraciadamente hay cosas que en nuestra opinión no están y tienen que ser desarrolladas con más detalles porque hasta ahora no han sido suficientes para detener la financiación de la guerra", ha avisado reclamando un "sexto paquete de sanciones", todavía más potente, que incluya un embargo al gas y petróleo de Rusia.

"El petróleo debe ser parte de este sexto paquete porque sin él no será lo suficientemente potente, todos los bancos rusos deben ser desconectados del (sistema) Swift, incluido Gazprombank, y es importante bloquear todas las cuentas del Estado ruso y sus empresas y canalizar este dinero a la reconstrucción de Ucrania", ha recordado. Más allá de las sanciones, lo que necesita Kiev para hacer frente a su enemigo son armas. En este sentido, ha agradecido los 1.500 millones aprobados por la UE para financiar las necesidades militares de las tropas ucranianas que utilizarán para comprar parte de las armas que necesitan. "Las armas son una prioridad para nosotros. Necesitamos armas a tiempo", ha dicho sin aclarar qué tipo de equipamiento necesitan pero sugiriendo que recibirán aviones. "No puedo decir cuántos aviones ni puedo dar detalles sobre lo que estamos recibiendo. Es parte de nuestra capacidad defensiva", ha dicho admitiendo que la situación en Mariúpol está empeorando y no han logrado resultados positivo.

Reconstrucción de Ucrania

Además de sanciones y armas, Kiev espera el apoyo de Occidente para empezar a reconstruir el país y sus infraestructuras, destruidas por los misiles rusos. "Teniendo en cuenta el gran número de desplazados temporales es necesario empezar con la reconstrucción sin esperar a que termine la guerra", ha recordado satisfecho con la creación de un fondo de solidaridad para Ucrania que se lanzará durante una conferencia de donantes que, según ha explicado Michel, tendrá lugar el próximo 5 de mayo.

"Es importante empezar la reconstrucción del país lo antes posible y puedo asegurar que la UE estará a su lado", ha prometido el presidente del Consejo Europeo, que asegurado que mantendrán la presión sobre el Kremlin y que "tarde o temprano" terminarán imponiendo un embargo al gas y petróleo de Rusia. Durante la comparecencia, Michel también ha asegurado que se toman muy en serio la solicitud de adhesión cursada por Ucrania a la UE y que el dictamen de opinión de la Comisión Europea estará listo a finales de junio cuando habitualmente Bruselas tarda una media de ocho meses.