El presidente francés, Emmanuel Macron, y la candidata de la ultraderecha, Marine Le Pen, se han medido este miércoles en el único debate de la campaña de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Francia. Un debate que ambos han aprovechado para explicar sus propuestas electorales y para atacar a su adversario con el objetivo de intentar convencer a una bolsa de indecisos que puede ser decisiva.

Estos han sido los momentos más tensos que han protagonizado los dos aspirantes al Elíseo, que se medirán en las urnas el próximo domingo, 24 de abril, en los diferentes temas que han abordado:

Precio de la energía

Le Pen: "Si tuviéramos precios (de la energía) regulados como los teníamos anteriormente seríamos menos vulnerables a su evolución, que es consecuencia de unos precios que se establecen a nivel europeo y no en base a lo que nos cuesta a nosotros producir energía".

Macron: "Hay una diferencia entre usted y yo; usted ha dicho que quiere salir del mercado (energético) europeo y eso es un gran error porque estamos interconectados. Hay que reformar Europa, no salir de ella. Por eso hay que reformar el mercado eléctrico y basarnos en lo que tenemos nosotros, en lo nuclear, y eso nos permitirá bajar los precios".

Rusia

Le Pen: "Estoy en contra del bloqueo de la importación de gas y petróleo ruso, pienso que no será lo que dañará a Rusia pero sí que va a hacer mucho daño al pueblo francés y las consecuencias de este bloqueo serán cataclísmicas no solo sobre los particulares, sino también sobre las empresas. No podemos hacernos el harakiri con la esperanza de hacer daño a Rusia".

Macron: "Usted fue una de las primeras políticas europeas en reconocer la anexión rusa de Crimea. Depende del poder ruso y del señor Putin. En 2015 contrató un préstamo a un banco ruso muy próximo al poder. Usted no hablaba con otros líderes, usted hablaba con su banquero cuando hablaba con Rusia, ese es el problema. No puede defender los intereses de Francia porque sus intereses están muy vinculados a Rusia (...). Tomó una decisión que hace que no sea independiente. Todos tenemos problemas y no vamos a pedir dinero a un banco ruso".

Unión Europea

Le Pen: "No existe la soberanía europea porque no existe un pueblo europeo. Aunque usted sí que lo cree porque cambió la bandera francesa por la europea en el Arco de Triunfo. Yo quiero quedarme en la UE, pero quiero modificarla para crear una unión de naciones (...). Yo creo en la Europa de las naciones y lo haré con aliados"

Macron: "El 80% de su programa de 2017 solo se aplicaba si salíamos del euro. Hoy sigue queriendo salir pero ya no lo dice. Por un lado habla de poner sus reglas.. pero somos 27 (...) y también quiere una alianza con Rusia. Usted quiere salir de la UE, aunque no lo diga". "El proyecto que tiene usted es atentar contra el universalismo francés, es el proyecto del Frente Nacional de toda la vida".

Reforma de las pensiones

Macron: "No quiero subir nuestros impuestos, no quiero aumentar nuestra deuda, de hecho quiero empezar a pagarla en los próximos cinco años. Por lo tanto quiero que trabajemos más, y un pilar de lo cual sería retrasar la edad legal de jubilación cuatro meses al año hasta llegar a los 65 en 2031".

Le Pen: "Todos aquellos que tuvieron su primer trabajo de verdad antes de los 20 años podrán jubilarse a los 60 (...) "Usted prevé que nadie podrá disfrutar de una jubilación completa".

Cambio climático

Le Pen: "El modelo del libre comercio es responsable de los gases de efecto invernadero, ir a producir a 10.000 kilómetros es un modelo que mata el planeta. (...) No soy escéptica sobre el cambio climático pero usted es un climatohipócrita, le dice a la gente que es culpable por no comprar un coche eléctrico cuando no pueden, toda esta ecología punitiva es inútil, agrava el sentimiento de fragilidad porque afecta a los que tienen menos medios, tiene que haber una transición y hay que hacerla más paulatinamente (...). Hemos perdido 10 años desestabilizando un sector nuclear que necesitaba estabilidad, que nos permite ser independientes. No ha tenido visión y ha generado muchos problemas".

Macron: "Lo interesante de escucharle es la incoherencia, pone en duda nuestro modelo de libre comercio pero apuesta por bajar impuestos a los hidrocarburos, que es la energía fósil más contaminante (...). Todos los expertos dicen que no hay estrategia de salida de la energía fósil sin la energía nuclear. Deben coexistir las dos energías: la nuclear y las renovables. Usted quiere desmantelar las eólicas y eso cuesta mucho dinero".

Seguridad e inmigración

Le Pen: "Estamos ante una barbarie, un asalvajamiento, allí donde voy la gente dice que no puede más, acosados por la inseguridad... Es insostenible. Hay que resolver el problema de la inmigración anárquica y masiva porque contribuye al agravamiento de la situación en nuestro país. Los franceses necesitan un referéndum sobre la inmigración para que puedan decidir quién viene y quién se queda".

Macron: "Vive únicamente del miedo y del resentimiento (...). Un referéndum no cambiará nada, es una cuestión que depende de la cooperación con otros países".

Islam y laicismo

Le Pen: "Quiero prohibir el velo en el espacio público. Creo que el velo es un uniforme impuesto por los islamistas y creo que la mayoría de las mujeres jóvenes que lo llevan no pueden hacer otra cosa".

Macron: "Creará una guerra civil en los suburbios si prohíbe el velo. ¿Cuántos policías necesitará para ir detrás de las mujeres para asegurarse de que cumplen la prohibición?".