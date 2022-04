La Cámara de los Comunes (baja) británica aprobó este jueves abrir una investigación sobre si el primer ministro, Boris Johnson, mintió al Parlamento cuando aseguró que no tenía constancia de que las fiestas celebradas en sus oficinas hubiesen violado la ley.

La investigación, que correrá a manos del comité de Privilegios de la cámara, fue autorizada sin votación, después de que la presidencia de los Comunes preguntase a viva voz si alguien se oponía a que tenga lugar y nadie hubiese mostrado su rechazo.

El Gobierno rectificó hoy en el último momento su intención de retrasar esta investigación, al haber constatado, según los medios británicos, que muchos diputados conservadores no secundaban esa medida.

La comisión parlamentaria no comenzará a trabajar hasta que la Policía haya concluido su propia investigación sobre las celebraciones durante la pandemia en Downing Street, según detalla la moción presentada por el Partido Laborista que ha sido aprobada. El debate en la Cámara de los Comunes puso de manifiesto el descontento entre las filas conservadoras con su propio primer ministro. El diputado 'tory' Steve Baker lideró las críticas desde su bancada al esgrimir que Johnson "hace tiempo que se tendría que haber marchado".

Otros conservadores, como Bob Neill, no llegaron a pedir su dimisión pero elevaron el tono de sus reproches: "Sin haber llegado a una decisión final sobre la posición del primer ministro, estoy profundamente decepcionado con lo que ocurrió en el número 10 de Downing Street" durante la pandemia, afirmó. El jefe de Gobierno, que decidió mantener su viaje a la India programado con antelación y no asistió a la sesión parlamentaria, había dado luz verde esta mañana a sus correligionarios para que no se opusieran a la moción laborista, ante la perspectiva de que muchos de ellos se habrían abstenido o votado en contra igualmente, sin acatar la disciplina de partido. "Lo que he decidido es que no quiero que haya una ausencia de escrutinio, y si la oposición quiere centrarse en esto y continuar hablando sobre esto, está bien", dijo Johnson a la BBC.

El comité de Privilegios deberá dirimir si el primer ministro mintió a los diputados cunado aseguró en diciembre que no sabía que se habían violado las normas contra la pandemia en Downing Street. Tras haber sido multado él mismo y en torno a otros cincuenta funcionarios y empleados del Gobierno por haber violado esas normas, la oposición sostiene que engañó a la Cámara de manera deliberada y que, en consecuencia, debe cumplir con el código parlamentario y dimitir.