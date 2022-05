Disparar a los manifestantes. Esa es la propuesta que puso sobre la mesa Donald Trump cuando las protestas ciudadanas por el asesinato de George Floyd a manos de la policía se extendieron por Estados Unidos en verano de 2020. Era algo que se había revelado ya con fuentes anónimas en un libro publicado el año pasado por el reportero Michael Bender, pero quien lo ha ratificado ahora en primera persona es alguien que escuchó la idea en directo en el Despacho Oval: el entonces secretario de Defensa, Mark Esper.

"¿No se puede simplemente dispararles, tirar a las piernas o algo?", dijo Trump según escribe Esper en 'A Sacred Oath' ('Juramento sagrado'), un libro de memorias que verá la luz la semana que viene y al que ha tenido acceso antes de la publicación el portal Axios.

El exjefe del Pentágono tilda de "surrealista" la situación específica de la propuesta de disparar a los manifestantes. En el pasaje de sus memorias, describe a un Trump rojo de ira y quejándose a voz en grito de las manifestaciones que habían llegado a Washington DC. También explica que lo complicado fue "pensar cómo hacer que Trump retrocediera" sin intensificar el caos.

"¡Rómpanles el cráneo!"

El libro publicado el año pasado por Bender, entonces reportero de 'The Wall Street Journal' y actualmente en 'The New York Times', ya reveló que Trump dijo "simplemente dispárenles" en varias ocasiones proponiendo que se les apuntara a "piernas o pies". El republicano, que quería que se usara al Ejército, planteó que se usara violencia física contra los manifestantes de Black Lives Matter y usando un expletivo malsonante urgió a que los "molieran a palos". Ante imágenes que llegaban desde las protestas con la policía usando fuerza física contra manifestantes, Trump aseguró que "así se supone que debes manejar a esta gente" y llegó a decir: "¡Rómpanles el cráneo!". Según Bender, Trump solo reculó cuando el entonces fiscal general, William Barr, y el jefe del Estado Mayor, el general Mark Milley, rechazaron sus peticiones.

No era la primera vez que Trump proponía que fuerzas del orden usaran armas de fuego. En 2018 instó a que se aprobara una directiva permitiendo usar "fuerza letal" a los soldados de la Guardia Nacional que desplegó en la frontera con México y al año siguiente fantaseó con la idea de que se disparara contra los inmigrantes que intentaban entrar en EEUU por esa frontera.

Las manifestaciones por Floyd, en cualquier caso, elevaron su apuesta por una respuesta militar y policial con fuerza letal. De hecho, Trump propuso invocar la Ley de Insurrección de 1807 que habría permitido desplegar a fuerzas militares estadounidenses en activo dentro de territorio estadounidense para aplacar las protestas contra la brutalidad policial y la injusticia racial. Esper se opuso públicamente a esa idea y Trump amenazó con destituirle. No lo hizo entonces pero acabó sacándole del cargo tras las elecciones de noviembre de 2020 en que fue derrotado.

El libro de Esper se publica tras haber pasado por el habitual proceso de revisión del Gobierno para asegurar que no se exponen secretos de seguridad nacional y entre las cerca de tres docenas de generales, civiles y miembros del gabinete que se han encargado de ese proceso algunos, según explica Axios, fueron testigos directos de lo que relata en sus memorias.