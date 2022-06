El presidente ruso, Vladímir Putin, proclamó este viernes el fin del mundo unipolar liderado por Estados Unidos pese a los intentos de Occidente de conservarlo "por todos los medios". Esa era "se ha terminado, pese a todos los intentos de mantenerla y conservarla por todos los medios. El cambio es un proceso natural de la historia", dijo Putin durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

Putin acusó a Estados Unidos de creerse "el enviado de Dios" después de clamar victoria en la Guerra Fría tras la caída de la Unión Soviética en 1991. "Al clamar victoria en la Guerra Fría, proclamarse enviado de Dios en la tierra, EEUU no tiene ninguna obligación, sólo intereses y, por cierto, esos intereses son sagrados", subrayó.

Advirtió que "las recetas aquí no funcionan" y acusó a los líderes occidentales de ignorar los "cambios revolucionarios y tectónicos", que consideró "irreversibles". "Ellos, EEUU, parece que no se dan cuenta de que en las últimas décadas en el planeta se han formado y cada vez se hacen oír más nuevos y poderosos centros, cada uno de los cuales desarrollan sus sistemas políticos e instituciones públicas, e implementan sus propios modelos de crecimiento económico", señaló.

Y añadió que esos países tienen derecho a defender y garantizar sus "intereses nacionales". "Creen que la hegemonía de Occidente en la política y economía mundial es una constante, es eterna. No hay nada que sea eterno. Nuestros colegas no sólo niegan la realidad, sino que intentan obstaculizar la marcha de la historia, piensan como en el siglo pasado, son rehenes de sus propias mentiras", subrayó.

Para explicar la decadencia de Occidente recordó que EEUU ha pasado de ser un país exportador a una economía importadora, que ha provocado una crisis económica global con su irresponsable política financiera.

Contra la UE

Putin afirmó también que la Unión Europea perderá más de 400.000 millones de dólares el próximo año por las sanciones que ha impuesto contra el país por la ofensiva militar en Ucrania. "Según estimaciones de los expertos, la fiebre de las sanciones puede causar pérdidas directas a la UE de más de 400.000 millones de dólares el año que viene. Ese es el precio de las decisiones alejadas de la realidad y tomadas sin sentido común", señaló durante su intervención en el Foro Económico de San Petersburgo.

La UE, a juicio de Putin, ha perdido su soberanía y sus élites "bailan al son de la música de otros". "Todos los intentos de sacar lo mejor de un mal trabajo, toda la palabrería sobre costes supuestamente admisibles en nombre de la pseudounidad no pueden ocultar lo principal: la UE ha perdido finalmente su soberanía política y sus élites burocráticas bailan al son de la música de otros", dijo. "Hacen todo lo que les dicen desde arriba, causando daño a su propia población y su propia economía, sus propios negocios", afirmó el jefe del Kremlin.

Recalcó que la inflación en una serie de países de la eurozona supera ya el 20%.

Putin admitió que la velocidad de la adopción de las sanciones y su alcance "no tienen precedentes". Pero el mandatario ruso reiteró que las "sanciones locas e irreflexivas" de Occidente para tratar de "aplastar la economía rusa de un solo golpe" fracasaron. "Estamos normalizando la situación económica paso a paso: primero estabilizamos los mercados financieros, el sistema bancario y las cadenas comerciales, y luego comenzamos a inyectar a la economía liquidez y capital circulante para mantener la estabilidad de las empresas", dijo.

Putin sostuvo además que el empeoramiento de la economía global no está relacionado con la campaña militar rusa en Ucrania. "Lo que está pasando no es fruto de los últimos meses. Por supuesto que no. Y más aún, no es el resultado de la operación militar especial que Rusia está efectuando en el Donbás", afirmó, aunque reconoció que tuvo algún impacto en la actual crisis.

Alegó que el aumento de los precios y los problemas en el sector de la energía son el resultado de políticas "erróneas" de EEUU y la UE. "El aumento de los precios hoy, la inflación, los problemas con los alimentos y el combustible, la gasolina, los problemas en el sector energético en su conjunto son el resultado de errores sistémicos en la política económica de la actual administración estadounidense y la burocracia europea", indicó. "Ahí es donde están las causas. Esa es la única razón. También mencionaré nuestra operación especial, sí, tuvo cierta influencia, pero la raíz está en esto, en sus políticas económicas defectuosas", recalcó.

Putin aseguró que Rusia "no tomará el camino del autoaislamiento y la autarquía, aunque los amigos occidentales, sueñen con eso". "Hemos estado y seguiremos impulsando la cooperación con todos aquellos que estén interesados, que estén dispuestos a trabajar con nosotros. Son muchos, es la gran mayoría de la gente en el mundo", señaló el jefe de Estado.

También dijo que otros países que cooperan aún con Rusia reciben presiones de Occidente. "No es ninguna novedad que todos los que quieren seguir trabajando y están trabajando con Rusia están sujetos a la presión abierta de Estados Unidos y Europa. A veces se trata de amenazas directas. Pero tal chantaje no significa nada para los países dirigidos por líderes fuertes", enfatizó.