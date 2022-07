La actual ministra británica de Comercio International, Penny Mordaunt, vencería ampliamente al resto de los candidatos en la carrera por el liderazgo del Partido Conservador de llegar a la votación final. Mordaunt es la favorita con creces entre los miembros de la formación que tendrán la última palabra, según el sondeo publicado el miércoles por YouGov. La carrera por la sucesión de Boris Johnson podría escapársele de las manos al exministro de Finanzas, Rishi Sunak, el más popular entre los miembros del grupo parlamentario.

En la primera votación Sunak obtuvo 88 votos, Mordaunt 67, la ministra de Exteriores, Liz Truss 50, Kemi Badenoch, 40, Tom Tugendhat 37 y Suella Braverman 32. Dos candidatos quedaron eliminados, el exministro de Sanidad, Jeremy Hunt y el actual responsable de Finanzas, Nadhim Zahawi.

Moción de censura

Boris Johnson dio la sorpresa al convocar para el próximo lunes un voto de censura contra su propio gobierno. La víspera había bloqueado una moción similar del partido Laborista. Perder la votación desencarecería la convocatoria de elecciones generales, pero ese último truco del primer ministro requeriría el acuerdo de los diputados conservadores, que en ese momento no están por la labor de ir a las urnas convencidos de que perderían. Johnson debería además conseguir el permiso de la Reina que en las actuales circunstancias puede justificar sobradamente una negativa.

El líder caído abrirá el lunes el debate que podría ser su última intervención en la Cámara de los Comunes. Seguiría así el ejemplo de Margaret Thatcher quien justo antes de anunciar su renuncia se marcó un célebre discurso de despedida durante una moción de censura.

Con la cabeza muy alta

Johnson pareció sugerir en la sesión de control de los miércoles que no acudiría a la última semana antes del receso de verano. “Es verdad que no he elegido el momento de irme”, declaró. “Pero estoy orgulloso del fantástico equipo de ha trabajado en proyectos nacionales e internacionales y también muy orgulloso de mi liderazgo. Me voy a ir pronto con la cabeza muy alta”.