Bolsonaro, mais conhecido como TCHUTCHUCA DO CENTRÃO ou noivinha do Aristides, tentou ROUBAR o celular do Youtuber Wilker Leão que fazia perguntas a ele no Alvorada.

Por isso, já sabem: nada de chamar Bolsonaro de TCHUTCHUCA DO CENTRÃO! 🤭🤣🤣👉🐂🤡#tchutchucadocentrao pic.twitter.com/tTYHX1YA3z