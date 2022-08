¿Por qué está viviendo el Reino Unido una ola de huelgas?

La inflación está disparada en el Reino Unido. Ha desencadenado la oleada de huelgas, es el tema central y prácticamente único de las primarias conservadoras y está ahogando a los ciudadanos, que han visto cómo la cesta de la compra ha aumentado 630 euros anuales por persona, según la firma Kantar. La semana pasada, la huelga nacional de los ferrocarriles paralizó al país y la de metro y autobuses de Londres, a la capital.

Los estibadores de Felixstowe, el principal puerto de mercancías del país, han convocado ocho días de huelga, que va a tener un fuerte impacto en el día a día de los ciudadanos porque por allí pasan la mitad de las importaciones y exportaciones británicas en contenedores. Alimentos, ropa, piezas de coches o productos de electrónica están paralizados en el puerto. Este viernes empezará la de Correos y este lunes los abogados de oficio han votado ir a la huelga a partir del 5 de septiembre.

Los trabajadores piden salarios acordes con el alto coste de la vida. La inflación ya ha alcanzado el 10,1%, la mayor desde 1982. El Banco de Inglaterra predice que llegará al 13% en octubre. Sin embargo, el banco Citi ha calculado que subirá hasta el 18,6% en enero de 2023 a medida que las facturas de la luz se disparen y que el banco central tendrá que revisar su predicción y subirla. La última vez que el Reino Unido alcanzó esos niveles, del 18%, fue en 1976, cuando tuvo que ser rescatado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Repunte del gas y la luz

Citi predice que el precio máximo de las facturas de la energía en el Reino Unido pasará de los 2.330 euros actuales a 6.877 euros en abril después del repunte adicional del 25% y el 7% de los precios del gas y la electricidad la semana pasada. También cree que el índice de precios minoristas (que incluye el IPC más los precios de las hipotecas) llegará al 21%. En estos momentos está en el 12,3%. El Banco de Inglaterra ya subió en un 0,5% los tipos de interés a principios de mes hasta el 1,75% y Citi avisa que podría tener que subirlos al 6% o 7%.

Desde la dimisión de Boris Johnson el pasado 7 de julio, el país tiene un gobierno provisional. El Partido Conservador está celebrando unas primarias para elegir a un nuevo líder de la formación que se convertirá, a su vez, en nuevo primer ministro en sustitución de Johnson. Durante las últimas semanas, mientras la inflación se dispara y las huelgas de suceden, se ha hablado de vacío de poder porque el Ejecutivo no puede tomar decisiones que comprometan al nuevo líder y Johnson sigue de vacaciones por las islas griegas.

Truss versus Sunak

El debate entre los dos candidatos a suceder a Johnson se focaliza en cómo afrontar esta crisis del coste de la vida y cómo bajar la inflación. La gran favorita, Liz Truss, apuesta por una bajada de los impuestos de cerca de 60.000 millones de euros, una propuesta apoyada por la mayoría de los militantes del partido, que son los que tienen que elegir al nuevo líder. Truss ofrece un paquete de ayudas económicas a las familias para que puedan pagar la factura de la luz que Citi estima que será superior a sus cálculos y que podría alcanzar los 47.300 millones de euros.

Por su parte, Rishi Sunak, el que fuera ministro de Finanzas de Johnson y forzara su caída, aboga por subir los impuestos para conseguir bajar la inflación a la larga. Sunak acusa a Truss de no ser realista con sus promesas y de querer llevar al país a una "espiral inflacionista". "La realidad es que Truss no puede ofrecer un paquete de apoyo y cumplir con 60.000 millones en recortes de impuestos permanentes y no financiados de una sola vez", dijo Sunak. "Hacerlo significaría aumentar el endeudamiento a niveles históricos y peligrosos, poniendo en serio peligro las finanzas públicas y hundiendo a la economía en una espiral inflacionaria". Este es el gran debate de las primarias. El nuevo primer ministro será elegido el próximo 5 de septiembre. El nuevo líder heredará un país económicamente roto y no tendrá margen de error.