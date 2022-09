El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha agradecido a sus compatriotas por defender el país de las tropas rusas en una guerra que ha cumplido este sábado 200 días, desde que el 24 de febrero el presidente de Rusia, Vladimir Putin, decretase la "operación militar especial" en su país vecino.

"En estos 200 días hemos logrado mucho, pero lo más importante y, por tanto, lo más complicado, está por llegar", ha afirmado el mandatario ucranio en su mensaje diario a la nación.

Zelenski ha reconocido la actuación del Ejército ucranio, de los "combatientes, que heroicamente refrenaron al enemigo". Así, ha querido dedicar este discurso a "todos aquellos que han estado de pie valientemente durante 200 días, siendo la razón exacta por la que Ucrania está en pie".

"Creemos en ustedes, en los que han estado haciendo su trabajo, jugándose la vida, defendiendo a su país durante todos estos 200 días, a -15 grados centígrados o a +35 grados centígrados, a las 02.00 horas o a las 06.00 horas, un lunes cualquiera o un Día de la Independencia, a pesar del cansancio, la tensión y el peligro", ha expresado.

El dirigente ha agradecido individualmente a las tropas terrestres, por su "valiente y desinteresado" trabajo "duro"; a las tropas aéreas, a las que ha felicitado por "repeler con éxito al enemigo" en la región de Donetsk; y a las fuerzas navales, de las que ha indicado sus "éxitos".

En este sentido, Zelenski ha expresado satisfacción por sus tropas, aquellas que "escriben la historia de la independencia, la historia de la victoria, la historia de Ucrania".

Ucrania ha celebrado uno de sus grandes éxitos desde el inicio de la guerra, ya que este sábado el Ministerio de Defensa Ruso anunció que estaba replegando sus tropas de la región de Járkov.

Polonia: no dejaremos de apoyar a Ucrania

El Ministerio de Exteriores de Polonia, cartera encabezada por el diplomático polaco Zbigniew Rau, ha reiterado este domingo el apoyo a Ucrania cuando se cumplen 200 días del inicio de la guerra.

"Hace 200 días, Rusia invadió Ucrania, con la intención de negar su derecho a existir. 200 días han demostrado el verdadero significado de la solidaridad y la fraternidad", ha explicado el Ministerio en su cuenta de Twitter.

Por ello, el gabinete ha indicado que Rusia no tendrá éxito mientras que se continúe apoyando a Ucrania. "Ahora, Rusia cuenta con la indiferencia y el cansancio del mundo. No tendrá éxito, mientras que no dejemos de mostrar nuestro apoyo a Ucrania", ha remachado.

La cartera ha comparado las acciones de Moscú y Kiev. Ha acusado a Putin de cometer atrocidades, bombardear, cometer crímenes, provocar pérdidas y dolor, destruir infraestructuras, desinformar, crear miedo e incertidumbre en estos 200 días. Sin embargo, ha destacado la resiliencia, determinación, unidad, valentía, solidaridad, perseverancia y fraternidad de los ucranianos.