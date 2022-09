La OMS defiende su respuesta "inmediata" y ve "omisiones" en el informe de The Lancet

Pese a que salió bastante bien parada en el texto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha respondido al informe de la Comisión The Lancet sobre la pandemia apuntando “omisiones clave” y “malas interpretaciones”. En concreto, el organismo dirigido por Tedros Adhanom Ghebreyesus, que agradece que la comisión de expertos respalde su papel central en materia de salud global, defiende que su respuesta al coronavirus fue “inmediata, plurianual y salva vidas” desde que recibió la primera alerta de China el 30 de diciembre de 2019.

Como informó este jueves Faro de Vigo y otros periódicos de Prensa Ibérica, el informe de una treintena de expertos de diversos ámbitos, de la comisión de la revista The Lancet, calificaba de “fracaso global masivo” la gestión de la pandemia, que ha causado millones de muertes evitables entre las más de 17 millones de víctimas estimadas. Además, los errores dejaron sin protección a millones de personas vulnerables y revirtieron los progresos realizados en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU en muchos países.

“Los retrasos de la OMS a la hora de declarar emergencia de salud pública de importancia internacional y de reconocer la transmisión aérea del SARS-CoV-2 coincidieron con la falta de cooperación y coordinación de los gobiernos nacionales en cuanto a los protocolos de viaje, las estrategias de pruebas, las cadenas de suministro de productos básicos, los sistemas de notificación de datos y otras políticas internacionales vitales para luchar contra la la pandemia”, expresa el reporte de los expertos de The Lancet, en el que figura solamente un autor vinculado a España, el epidemiólogo estadounidense Jeffrey V. Lazarus, que trabaja en el ISGlobal, el Hospital Clínic y la Universidad de Barcelona.

A través de un comunicado emitido este jueves, la OMS apunta que el 30 de diciembre de 2019 la OMS recibió la primera alerta de casos de neumonía de causa desconocida en Wuhan y pidió más información a las autoridades sanitarias chinas al día siguiente.

La OMS aporta una cronología hasta mediados de febrero de sus actuaciones, que incluyeron la emisión de una “alerta global a todos los países miembros” el 5 de enero de 2020. “Esto alertó a los estados miembros y les aconsejó que tomaran medidas para identificar casos, atender a los pacientes y prevenir la infección y la transmisión de persona a persona de patógenos respiratorios agudos con potencial epidémico y pandémico”, señala el organismo internacional de salud.

El 30 de enero de 2020, cuando se llevaban notificados 98 casos (y ninguna muerte) en 18 países fuera de China, el director general, Tedros Adhanom, volvió a convocar al Comité de Emergencia, que informó de que el brote constituía una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (PHEIC, por sus siglas en inglés). Tedros siguió su consejo y declaró una PHEIC, emitiendo recomendaciones temporales sobre cómo los países podrían prepararse y responder.

El informe de “La Comisión Lancet sobre las lecciones para el futuro de la pandemia de COVID-19”, por su parte, no analiza la respuesta individual de cada país, pero sí apunta que varios países de Europa occidental registraron un gran número de infecciones al principio de la pandemia, en particular Bélgica, Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido. Subraya que a estos países llegaron en avión desde China “muchas personas infectadas” durante enero y principios de febrero de 2020. “Hubo pocos test en las primeras semanas del brote y se produjo un aumento masivo de casos en marzo de 2020”, recuerdan los expertos de The Lancet, que reprochan que los gobiernos de estos países europeos “no tenían como objetivo suprimir la pandemia, sino solo frenar la transmisión del virus”.

Respecto a las vías de contagio, la OMS asegura que “advirtió repetidamente sobre el potencial de transmisión asintomática de persona a persona, particularmente la transmisión presintomática, incluso a finales de enero en una guía de vigilancia” el 29 de enero.

En cuanto a la transmisión aérea, que los expertos de The Lancet le reprochan haber tardado más de un año en reconocer, la OMS dice que lo advirtió el 10 de enero de 2020, aunque solo para entornos sanitarios. La OMS alega en su descargo que está “liderando y coordinando un proceso de consulta técnica internacional multidisciplinario e interinstitucional para discutir y llegar a un consenso sobre los patógenos que se transmiten a través del aire”.